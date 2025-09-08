Як скористатися податковими пільгами при ввезенні енергообладнання в Україну?

Імпорт енергетичного обладнання в Україну відкриває нові можливості для бізнесу, але водночас вимагає чіткого дотримання законодавчих вимог. Податкові пільги, що діють до 2026 року, спрощують закупівлю генераторів, трансформаторів та іншої критично важливої техніки, однак неправильне оформлення документів може призвести до значних фінансових і юридичних ризиків. Юристи Fedotov & Partners забезпечують комплексний правовий супровід імпорту енергообладнання, від перевірки контрактів і кодів УКТ ЗЕД до повного митного оформлення з урахуванням усіх пільг.

Податкові пільги на імпорт енергообладнання

Для стимулювання відновлення енергосистеми держава передбачила спеціальні податкові преференції. Закони №3853-IX та №3854-IX встановлюють, що до 2026 року ввезення окремих категорій енергетичного обладнання звільняється від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

До переліку належать:

генератори (дизельні, бензинові, газові);

обладнання для сонячної та вітрової енергетики;

промислові акумулятори;

техніка для протимінної діяльності.

Це рішення дозволяє суттєво знизити вартість закупівель: економія для бізнесу може становити до третини від ціни обладнання. Для компаній це не лише можливість оновити технічний парк, а й інструмент фінансової стабільності, зекономлені кошти можна спрямувати на інвестиції у розвиток.

Фонд підтримки енергетики та міжнародна допомога

Окрім податкових пільг, додатковим механізмом підтримки виступає Фонд підтримки енергетики України, створений за участю міжнародних партнерів. Його кошти спрямовуються на закупівлю обладнання для критичної інфраструктури та енергетичних компаній.

Особливістю цього інструменту є те, що обладнання, придбане за кошти Фонду, імпортується без сплати митних платежів і ПДВ. Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, які можна завозити на таких умовах. До нього входять:

генератори та трансформатори,

турбіни,

засоби захисту енергомереж,

інше ключове енергетичне обладнання.

Завдяки цьому механізму компанії отримують не лише фінансову вигоду, але й можливість оперативно оновлювати інфраструктуру, використовуючи міжнародні донорські кошти. Для бізнесу це означає зниження навантаження на власний бюджет, а для держави швидке відновлення та зміцнення енергетичної безпеки.

Юридичні вимоги та документи для митного оформлення

Попри дію податкових пільг, імпорт енергетичного обладнання не звільняється від обов’язку проходження митного контролю. Для застосування пільг компанія повинна підготувати повний пакет документів, що підтверджують законність ввезення та відповідність товару встановленим критеріям.

До стандартного набору входять:

зовнішньоекономічний контракт з постачальником;

інвойс із чітким зазначенням товару, його вартості та умов постачання;

транспортні документи (CMR, коносамент тощо);

сертифікати відповідності або походження (залежно від типу обладнання).

Варто враховувати, що навіть незначні неточності в документах, наприклад, різниця між технічним описом у сертифікаті та контрактом, можуть призвести до затримки оформлення або втрати права на пільгове оподаткування.

Саме тому більшість компаній залучають митних брокерів та юристів, які забезпечують правильне оформлення документів і контроль відповідності всіх процедур законодавчим вимогам. Це дозволяє мінімізувати ризики та уникнути непередбачуваних фінансових втрат.

Коди УКТ ЗЕД та ризики помилок

Ключовим етапом при імпорті енергетичного обладнання є його правильна класифікація за кодами УКТ ЗЕД. Саме код визначає, чи підпадає товар під пільговий режим оподаткування.

Будь-яка помилка у класифікації може мати серйозні наслідки:

донарахування митних платежів та ПДВ;

штрафи до 300% від несплачених сум;

затримка або конфіскація вантажу;

притягнення до адміністративної та фінансової відповідальності.

На практиці проблеми часто виникають у випадках, коли обладнання має комбіновані характеристики (наприклад, генератори з додатковими функціями чи нестандартні акумуляторні системи). У таких ситуаціях доцільно завчасно отримати офіційне роз’яснення митних органів або скористатися послугами юристів, які спеціалізуються на митному праві.

Правильне визначення коду УКТ ЗЕД, не лише формальність, а ключ до отримання податкових пільг та безперешкодного ввезення обладнання.

Основні ризики та типові помилки імпортерів

Попри дію податкових пільг, імпорт енергетичного обладнання пов’язаний із низкою ризиків. Найпоширеніші з них:

Неправильна класифікація за кодами УКТ ЗЕД – призводить до втрати права на пільгу, донарахувань і штрафів. Неповний пакет документів – відсутність сертифіката відповідності чи неточності в інвойсі затримують оформлення. Неточні технічні описи – загальні формулювання у контракті або інвойсі викликають сумніви у митних органів. Неврахування спеціальних переліків Кабміну – якщо товар не входить до затвердженого списку, пільги не застосовуються. Відсутність юридичного супроводу – самостійне оформлення без перевірки юристами чи брокерами підвищує ризик помилок. Недооцінка пост-аудиту – навіть після митного оформлення податкові та митні органи можуть перевіряти правильність кодування й застосування пільг.

Практичні поради щодо імпорту енергообладнання

Щоб максимально використати податкові пільги та уникнути проблем під час ввезення енергообладнання, компаніям варто діяти за чітким алгоритмом:

Чек-ліст імпортера:

Визначити код УКТ ЗЕД для кожної позиції ще на етапі планування закупівлі. Перевірити, чи входить обладнання до переліку товарів, які підпадають під пільги або фінансуються за рахунок Фонду підтримки енергетики. Оцінити вимоги до сертифікації (походження, якість, безпека) та заздалегідь отримати всі підтверджувальні документи. Закласти в контракт чіткі умови постачання (Incoterms) та перелік документів, які постачальник має надати. Проконсультуватися з митним брокером або юристом щодо стратегії декларування. Підготувати повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні документи, сертифікати. Зберігати доказову базу (каталоги, технічні описи, листи-роз’яснення), щоб підтвердити правильність кодування під час можливого аудиту. Вести внутрішній реєстр пільгових імпортів — із зазначенням коду УКТ ЗЕД, вартості та обсягу отриманих податкових пільг. Моніторити зміни законодавства та оновлення переліків Кабміну, адже пільговий режим діє лише до 2026 року.

Застосування цього чек-ліста дозволить уникнути непотрібних витрат, затримок і штрафів, забезпечуючи прозорий та безпечний процес ввезення обладнання.

Податкові пільги на імпорт енергетичного обладнання — це потужний інструмент для бізнесу та держави, який дозволяє прискорити відновлення енергосистеми, знизити витрати та зміцнити енергетичну безпеку. Проте скористатися цими можливостями можна лише за умови ретельної підготовки документів, правильного визначення кодів УКТ ЗЕД та чіткого дотримання митних процедур.

Кожна неточність чи помилка може коштувати компанії значних фінансових втрат і призвести до юридичної відповідальності. Саме тому пільговий імпорт вимагає професійного супроводу.

Юристи Fedotov & Partners надають комплексну допомогу у сфері енергетичного права: від перевірки контрактів та підготовки документів до юридичного супроводу митного оформлення. Ми допоможемо вашому бізнесу безпечно скористатися передбаченими законом пільгами та мінімізувати ризики під час імпорту енергообладнання.