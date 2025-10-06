А він не зникав

Жительку села Хмельового Новоукраїнського району звинувачують у неправомірному заволодінні майже 850 тисячами гривень. Їх селянка отримала від держави як дружина безвісти зниклого військового. Насправді ж чоловік, залишивши службу, повернувся додому.

Про це йдеться в недавній ухвалі слідчого судді Подільського районного суду, якою фігурантці визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У документі повідомляється, що наприкінці липня минулого року командир такої-то військової частини видав наказ про звільнення такого-то солдата від службових обов’язків і матеріального забезпечення, оскільки місце його перебування – невідоме. А той солдат повернувся у своє село, до дружини. У серпні того ж року та направила у військову частину заяву, в якій попросила призначити їй як дружині зниклого безвісти військового грошове забезпечення. У березні нинішнього року їй переказали 847 248 гривень.

Якимось чином про це дізналися в поліції. На початку вересня нинішнього року правоохоронці завітали в Хмельове і застали там «зниклого безвісти» в оточенні сім’ї. Його затримано. Слідство триває.