Другий дім для немовлят

У Кропивницьких закладах дошкільної освіти відкрили групи для дітей віком від одного до двох років. Із 1 вересня їх відвідують вже 134 немовляти. Про це повідомила начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко.

– Навесні ми запитали жителів громади чи готові вони віддати дітей у садочок у ранньому віці. Участь в опитуванні взяли 1200 респондентів. А вже на початок вересня зібрали 134 заяви від батьків. В 11 дошкільних навчальних закладах ми відкрили 11 груп раннього віку, придбали 88 дитячих ліжечок, і зараз більше сотні малят відвідують садочки, – повідомила Лариса Костенко.

За словами посадовиці, особливість роботи груп раннього віку в тому, що у дітей, які їх відвідують, більший адаптаційний період, вони мають більше часу на соціалізацію. Для роботи з немовлятами вихователі пройшли спеціальне навчання.

– Завдяки цьому підходу ми зберегли мережу дошкільних навчальних заходів у місті, – підкреслила Лариса Костенко. – До того ж, завдяки роботі груп раннього віку у садочках у мам з’явилася можливість раніше повернутися на роботу.