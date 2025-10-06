З 1994 року в нашій країні відзначають День працівників освіти. Він припадає на першу неділю жовтня, але вчителів вітають, зазвичай, напередодні, у п’ятницю, коли вони на робочому місці, з колегами та учнями.

У цього свята є певні усталені традиції. Але війна й у цю сферу внесла свої корективи. Зараз не до веселих свят, але й поза увагою не можна залишати тих, хто виховує та навчає. Яким був День учителя-2025 на Кіровоградщині?

Урочистості обласного рівня цьогоріч відбулися не у філармонії, а у Центральноукраїнському науковому ліцеї Кіровоградської обласної ради. Там вручили обласні педагогічні премії імені Василя Сухомлинського та обласні відзнаки за підготовку переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, наукових конкурсів Малої академії наук України, творчих, спортивних, екологічних конкурсів, змагань та фестивалів.

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко запросив працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до міської ради, де їх і привітав. А ще у школах, садочках та закладах позашкільної освіти Олександрійської громади зробили добру справу пам’яті – облаштували місця пам’яті загиблих захисників. Таким чином вшанували тих, хто колись виховувався або навчався в цих закладах, а згодом став на захист України.

На наше прохання кілька вчителів поділилися враженням від відзначання професійного свята цього року.

Ольга Козакова, вчителька зарубіжної літератури КЗ «Михайлівський ліцей»:

– Вітали традиційно: квіти, концертна програма, подарунок від мого 10-го класу. Отримала грамоту від Олександрівського відділу освіти. Там також квіти, концерт. Все, як завжди. Але велику увагу на цих урочистостях приділяли нашим рідненьким воїнам, їхньому внеску у нашу можливість святкувати цей день. Вшановували пам’ять загиблих. Підкреслювали важливість внеску вчителів під час війни. Одним словом, свято зі сльозами на очах.

Олена Данільченко, вчителька зарубіжної літератури Хмелівського ліцею Смолінської селищної ради:

– Діти в нас прекрасні, поважають та люблять своїх вчителів. В такий важкий час знаходять слова-привітання. Мої одинадцятикласники цілий місяць робили фотосесії, а потім замовили великий фотознімок з їхніми фото і подарували мені на згадку. Зробили це дуже оригінально: терміново покликали до класу, наче там хлопці б’ються. Я побігла розбороняти, а вони стали вітати, обіймати. Підготували танок, також для мене. Їм вдалося мене здивувати, порадувати. Я їм дуже вдячна! Обожнюю свій 11-й клас. В нас чудові діти.

Таїсія Комарова, вчителька зарубіжної і української мови та літератури КЗ «Великоандрусівський ліцей» Олександрійського району:

– У нас святкують традиційно. Цього року діти підготували тематичну лінійку, ми почули багато теплих слів на свою адресу, нам подарували осінні букетики. А ще був день самоврядування. Педагоги допомагали дітям спробувати себе в ролі вчителів. Здається, вийшло непогано. Добре, що тривоги на той час не було, бо нічого б не провели…