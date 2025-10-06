Одеса тонула

Українці на якийсь час відволіклися від теми війни. На жаль, приводом до цього стали жахливі події в Одесі. Потужна злива паралізувала місто, завдала йому руйнувань, забрала життя десятьох людей. Стихія пошкодила 800 будівель – близько 500 багатоповерхових та 300 приватних будинків.

Повідомляють, що протягом доби в Одесі випало 94 міліметри опадів, що становить 224 (!) відсотки місячної норми. На думку спеціалістів, такі інтенсивні дощі на північному заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління.

Про трагедію «зсередини» нам розповіла Олена Кваша, продюсерка філії АТ НСТУ «Одеська регіональна дирекція», наша землячка:

– Минулого четверга в Одесі був День жалоби. Загинуло 10 людей, серед них дитина. Родину переселенців затопило водою в цокольному поверсі будинку, вони не змогли відкрити двері і вийти – з такою швидкістю йшла вода. Дівчина трималась на паркані і не дочекалась допомоги. Такі людські жертви від негоди в Одесі на моїй пам’яті вперше.

Місцями рівень води був такий, що автівка йшла під воду повністю. Люди пливли, форсували вулиці. Із свого будинку я не могла вийти на двір і фактично була в ізоляції цей день. З ночі майже безперервно йшов дощ. Колеги з новин попри відсутність можливості нормально пересуватися містом намагалися виїжджати до найбільш постраждалих районів. Вражали кадри з провалами в асфальті, де опинилися авто і автобус.

Те, що я бачила в мережі, – це підтримка одеситів одне одному. Моя сусідка витягла бабусю з люка на вулиці, хтось, теж з люка, громадянку Франції зі зламаною ногою. Рятували котів і собак з приютів. Були випадки і байдужості. Чому так сталося – складне питання, мають розібратися фахівці. Декілька років тому, ще до війни, Одесу вже заливало, вважаю, висновки можна було б зробити.

Вода була холодна. Люди отримували переохолодження від тривалого перебування у воді. Думаю, у багатьох будуть зараз наслідки від цього.

МНС працювали, витягували авто, людей, інформували про поточний стан справ. Висновок з цієї ситуації мають зробити не тільки в Одесі. Спочатку до цього постійного дощу з неба ставишся спокійно, одесити звикли, на жаль, до більш страшного, що летить з неба, але коли дощ іде й іде, і води більшає, стає якось страшно. Головне – триматися спокійно і мати розуміння, де брати перевірену інформацію про поточний стан справ.