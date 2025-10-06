Перлиновий ювілей літературного музею

Нещодавно літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого відзначив 30-річчя своєї діяльності. І ця дата співпала зі 180-літтям з дня народження того, чиє ім’я він носить, тобто визначного діяча української культури і драматурга Івана Тобілевича.

За три десятиліття кількаразово змінювався склад працівників музею, але пошукова і дослідницька робота не зупинялася тут ні під час пандемії КОВІДу, ні нині, під час війни. Кожен, хто працював у цих меморіальних стінах, відчував енергетику цього будинку, де Іван Карпович проживав з 1872 по 1883 рік, де у той час збирались діячі культури та представники єлисаветградської інтелігенції. Кожен з наукових співробітників та представників літературної громади зробив свій посильний внесок у збирання музейних фондів, у вивчення архівних документів та матеріалів з приватних колекцій, у наукові публікації, у презентації нових авторів та їхніх книжок, у створення виставок та експозицій, не кажучи вже про звітність для міського управління культури.

Недарма виставка, яку підготували нинішні працівники музею, має назву «30 років мрій, задумів і натхненної праці». Ще однією ілюстрацією цих подій стала виставка робіт учнів дитячої художньої школи ім. О. Осмьоркіна «І. Карпенко-Карий крізь призму часу».

Привітати ювілярів прийшли письменники, архівісти, бібліотекарі, музейники інших закладів, а також заступниця начальника управління культури і туризму Кропивницької міської ради Неля Чорна. Про історію та проблеми під час створення цього музею розповіла його перша директорка Катерина Лісняк. А нинішня – Світлана Колесник – про сучасний стан і подальшу роботу зі збереження пам’яті про наших поетів, прозаїків та драматургів, які залишили свій слід у мистецтві.

Від імені обласної організації НСПУ її очільниця Надія Гармазій подякувала ювілярам за плідну співпрацю та передала до фондів музею унікальне видання «Поезія та пісні воєнної доби», що нещодавно побачило світ у видавництві «Ярославів Вал». Вона зокрема сказала таке: «Цей будинок тридцять років тому перестав бути просто спорудою, а наповнився потужним духом Івана Карпенка-Карого, тих речей, які тут зберігаються, а у вас понад вісімнадцять тисяч експонатів. Це не просто ювілей, це доказ того, що сьогодні у час війни, коли музейна тиша змагається із гуркотом сирен, ми перемагаємо. Перемагаємо на рівні культури, на рівні духовності. (…) Наш літературно-меморіальний музей зберігає те, на чому постає наше майбутнє».

Наш музей має також прекрасну зелену залу – Карпенків сад, який постійно упорядковується руками тобілевичан. У теплі і погожі дні це – місце концертів, творчих посиденьок, літературних пікніків та квестів, дитячих ігор та відпочинку на свіжому повітрі. Побажаємо ж ювілярам й надалі залишатися живим осередком літературного життя та відігравати гідну роль у вихованні патріотизму та любові до літератури рідного краю.