Теплий одяг для поранених військових

11:14
Друзі, просимо допомоги для наших хлопців у шпиталі.

Холод не чекає, тому потрібен теплий чоловічий одяг, аби вони могли відновлюватися в комфорті.

Що зараз необхідно:

  • безрукавки
  • худі
  • фліски
  • тепле взуття
  • вітровк
  • светри (негабаритні)
  • теплі кофти
  • теплі шкарпетки
  • теплі штани (спортивні чи домашні, зручні для поїздок і перебування у шпиталі)

Одяг може бути новим або випраним та охайним б/у.

У пріоритеті середні та великі розміри, але й менші теж потрібні.

Приносити речі можна на Krop:hub (вул. Преображенська, 2).

Разом зробимо перебування наших хлопців у шпиталі теплішим і зручнішим

