Теплий одяг для поранених військових

Друзі, просимо допомоги для наших хлопців у шпиталі.

Холод не чекає, тому потрібен теплий чоловічий одяг, аби вони могли відновлюватися в комфорті.

Що зараз необхідно:

безрукавки

худі

фліски

тепле взуття

вітровк

светри (негабаритні)

теплі кофти

теплі шкарпетки

теплі штани (спортивні чи домашні, зручні для поїздок і перебування у шпиталі)

Одяг може бути новим або випраним та охайним б/у.

У пріоритеті середні та великі розміри, але й менші теж потрібні.

Приносити речі можна на Krop:hub (вул. Преображенська, 2).

Разом зробимо перебування наших хлопців у шпиталі теплішим і зручнішим