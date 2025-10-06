Друзі, просимо допомоги для наших хлопців у шпиталі.
Холод не чекає, тому потрібен теплий чоловічий одяг, аби вони могли відновлюватися в комфорті.
Що зараз необхідно:
- безрукавки
- худі
- фліски
- тепле взуття
- вітровк
- светри (негабаритні)
- теплі кофти
- теплі шкарпетки
- теплі штани (спортивні чи домашні, зручні для поїздок і перебування у шпиталі)
Одяг може бути новим або випраним та охайним б/у.
У пріоритеті середні та великі розміри, але й менші теж потрібні.
Приносити речі можна на Krop:hub (вул. Преображенська, 2).
Разом зробимо перебування наших хлопців у шпиталі теплішим і зручнішим
Теплий одяг для поранених військових