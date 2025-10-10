Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує вас

висвітлити *обласний профорієнтаційний захід «День відкритих дверей»*,

який відбудеться *15–16 жовтня* в межах регіональної програми

*Кіровоградської обласної військової адміністрації «Хочу тут вчитись»*.

Це — *наймасштабніша профорієнтаційна подія регіону*, де на одному

майданчику будуть представлені *всі провідні заклади освіти області*.

Старшокласники з Кропивницького та громад області зможуть *познайомитися

зі спеціальностями*, від технічних до гуманітарних, *взяти участь у

майстер-класах, інтерактивних зонах і профорієнтаційних іграх*.

У програмі —*екскурсія університетом*, зустрічі з викладачами та

студентами, *інтерактивні локації закладів освіти*, урочистий концерт,

можливість отримати консультації від представників усіх навчальних

закладів регіону.

На відкритті заходу очікується участь *представників обласної та міської

влади, керівників закладів освіти та управлінців освітньої сфери*.

*Дата:* 15 жовтня 2025 року

*Початок:* о 10:00

*Місце проведення:* Центральноукраїнський національний технічний

університет (м. Кропивницький, просп. Університетський, 8)

Цей захід — чудова нагода побачити, як університет і освітня спільнота

області спільно формують освітнє майбутнє Кіровоградщини.

Будемо раді бачити вас серед гостей!