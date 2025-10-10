Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує вас
висвітлити *обласний профорієнтаційний захід «День відкритих дверей»*,
який відбудеться *15–16 жовтня* в межах регіональної програми
*Кіровоградської обласної військової адміністрації «Хочу тут вчитись»*.
Це — *наймасштабніша профорієнтаційна подія регіону*, де на одному
майданчику будуть представлені *всі провідні заклади освіти області*.
Старшокласники з Кропивницького та громад області зможуть *познайомитися
зі спеціальностями*, від технічних до гуманітарних, *взяти участь у
майстер-класах, інтерактивних зонах і профорієнтаційних іграх*.
У програмі —*екскурсія університетом*, зустрічі з викладачами та
студентами, *інтерактивні локації закладів освіти*, урочистий концерт,
можливість отримати консультації від представників усіх навчальних
закладів регіону.
На відкритті заходу очікується участь *представників обласної та міської
влади, керівників закладів освіти та управлінців освітньої сфери*.
*Дата:* 15 жовтня 2025 року
*Початок:* о 10:00
*Місце проведення:* Центральноукраїнський національний технічний
університет (м. Кропивницький, просп. Університетський, 8)
Цей захід — чудова нагода побачити, як університет і освітня спільнота
області спільно формують освітнє майбутнє Кіровоградщини.
Будемо раді бачити вас серед гостей!
Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує