Осінь – пора відкриттів та нових горизонтів. Щорічно в жовтні Кіровоградська обласна філармонія відкриває новий концертний сезон.

Артисти філармонії завжди дивують новими виступами та ідеями глядачів, і цьогоріч – не виняток. А все тому, що заклад має три мистецькі колективи високого рівня, на яких тримається концертна діяльність: академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни», інструментальний ансамбль «Єлисавет-ретро» та камерний оркестр «Концертіно».

На відкриття нового концертного сезону готуються нові та цікаві інтерпретації від кожного колективу. «Зоряни» презентують мистецьку колаборацію з підростаючим поколінням, «Єлисавет-ретро» – нові інструментальні й сольні твори, «Концертіно» – творчий тандем з народною артисткою.

Відомо, що в рамках всеукраїнської програми «Дякую тобі», запровадженої Міністерством культури та стратегічних комунікацій України філармонія підтримує та залучає до культури військових та ветеранів війни. Тож участь у концерті братиме військовослужбовець Сухопутних військ Збройних сил України – Максим Мануйлов.

Також, традиційно, в рамках мистецького проєкту «Митці Кіровоградщини» філармонія знайомить глядачів з талановитими земляками, тому своїм професійним виконанням поділиться з глядачами відомий баяніст, композитор і педагог з міста Олександрії Олександр Пилипенко.

Кіровоградська обласна філармонія запрошує своїх поціновувачів високого мистетцва 16 жовтня, о 18:00, на відкриття 81-го концертного сезону під символічною назвою «Сила мистецтва – сила життя», яке відбудеться у мистецьких стінах головного концертного майданчика області.