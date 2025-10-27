Нардеп Олена Шуляк: Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими

РОС

Зимові тарифи на світло не зростуть – нардеп Олена Шуляк

Цієї зими ціна на електроенергію не зміниться. Щонайменше до кінця квітня наступного року українці надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год. Про це повідомляють у партії “Слуга Народу”.

Водночас, додають у політичній силі, держава зберігає й пільгову ціну для споживачів з електроопаленням: за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт⋅год.

Одночасно з ціною на світло українська влада фіксує також і ціну на природний газ. Так, до кінця березня 2026 року, говорять у партії “Слуга Народу”, вартість блакитного палива становитиме: для населення – 7 420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 тис. “кубів” (також із ПДВ).

“Українська влада посилено працює над стабільним проходженням зими, щоб забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи. І саме фіксація ціни на газ та ціни на світло, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, означає, що протягом як мінімум нинішнього опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними, що надзвичайно важливо як для мільйонів українців, так і для соціальних об’єктів: шкіл, лікарень, дитячих садків тощо”, – зазначає голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Фіксовані тарифи на електроенергію та газ, додає вона, є частиною масштабної зимової програми підтримки, яка впроваджується за завданням Президента Зеленського та яка гарантує фінансову стабільність для українських родин, які цього найбільше потребують.

