Нардеп Елена Шуляк: Цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой

Зимние тарифы на свет не вырастут – нардеп Елена Шуляк

Этой зимой цена на электроэнергию не изменится. По крайней мере, до конца апреля следующего года украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч. Об этом сообщают в партии “Слуга Народа”.

В то же время, добавляют в политической силе, государство сохраняет и льготную цену для потребителей с электроотоплением: за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц тариф составит 2,64 грн за кВт⋅ч.

Одновременно с ценой на свет украинская власть фиксирует также и цену на природный газ. Так, до конца марта 2026 года, говорят в партии “Слуга Народа”, стоимость голубого топлива составит: для населения – 7 420 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС), для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 тыс. “кубов” (также с НДС).

“Украинская власть активно работает над стабильным прохождением зимы, чтобы обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы. И именно фиксация цены на газ и цены на свет, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, означает, что на протяжении как минимум нынешнего отопительного сезона тарифы останутся неизменными, что чрезвычайно важно как для миллионов украинцев, так и для социальных объектов – школ, больниц, детских садов и других”, – отмечает глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

Фиксированные тарифы на электроэнергию и газ, добавляет она, являются частью масштабной зимней программы поддержки, которая внедряется по поручению Президента Зеленского и гарантирует финансовую стабильность для украинских семей, которые больше всего нуждаются в этом.

