ДПС спільно з експертами МВФ визначили ключові напрями реформи податкового адміністрування

Державна податкова служба України продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом у напрямі податкового адміністрування.
У рамках жовтневої місії команда ДПС на чолі з в. о. Голови Лесею Карнаух, представники Міністерства фінансів та експерти Департаменту з бюджетних питань МВФ обговорили виконання структурних маяків Меморандуму з МВФ, реалізацію Національної стратегії доходів та розвиток спроможності ДПС впроваджувати реформи.
«Спільно з нашими партнерами працюємо над реальними змінами в податковій, посиленням спроможності інституції, прозорістю процесів і довірою бізнесу та суспільства», – зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Під час місії були представлені основні напрями, над якими працюють у ДПС:
– Управління змінами ДПС
Працюємо згідно з дорожньою картою реформування податкової системи та удосконалення процедур податкового адміністрування. Чітко визначені стратегічні цілі та ключові зміни.
– Система управління ризиками (CRM)
Оновлено методики ризик-орієнтованого підходу. Удосконалено методологію відбору платників із найвищими податковими ризиками – залежно від виду операцій, обраної платником податків системи оподаткування. Оновлюється методика оцінки ризиків з урахуванням особливостей у сфері трансфертного ціноутворення.
– Е-аудит
Працюємо над завершенням впровадження системи, яка інтегрована з існуючими інформаційно-комунікаційними системами ДПС. Формується єдиний цифровий простір для сучасного податкового адміністрування.
Великі платники податків активно залучаються до експериментального запровадження е-аудиту. Тестується система SAF-T UA в реальних умовах.
– Управління боргом
У цьому питанні ДПС співпрацює з Державним казначейством України, Міністерством фінансів України, Національним банком України та надавачами платіжних послуг. Наразі тестуємо функціонал надсилання платіжних інструкцій в електронному форматі.
Плануємо розробити підсистему «Робота з боргом», аналізуємо впровадження найкращих світових практик.
– Підвищення доброчесності та довіри до ДПС з боку платників
Розробляється нова Антикорупційна програма ДПС на 2026 – 2028 роки з урахуванням рекомендацій міжнародних партнерів. Вже напрацювали Кодекс етичної поведінки податківців.
«Завдяки підтримці міжнародних партнерів робимо податкову сучасною та прозорою інституцією. Яка не лише забезпечуватиме стабільні надходження до бюджету, а і відповідатиме викликам часу та матиме довіру суспільства», – наголосила Леся Карнаух.
