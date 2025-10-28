Учасники бойових дій можуть отримати компенсацію за оренду житла: що варто знати про це кропивничанам

Ветерани війни, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, можуть отримати компенсацію за частину вартості оренди житла. Про те, хто може отримати компенсацію, її розмір та порядок отримання кропивничанам розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто може отримати компенсацію

На допомогу можуть розраховувати ветерани, які:

втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;

мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії;

проходять реабілітацію більш ніж за 15 км від місця реєстрації;

звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни;

звільнені з полону.

Який розмір компенсацій

«Сума компенсації залежить від місця проживання ветерана чи ветеранки. Для Києва, Дніпра, Львова та Одеси вона становить 6 056 грн, для обласних центрів — 4 542 грн, для інших населених пунктів — 3 028 грн. Це реальна допомога тим, хто через війну залишився без житла або не може ним користуватись», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як подати заяву

Подати заяву можна як у паперовій, так і в електронній формі через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – незалежно від місця проживання.

Допомогти із оформленням заявки можуть також фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів, а кошти надходять щомісяця на банківський рахунок ветерана.

Необхідні документи

Для отримання компенсації слід подати:

посвідчення особи;

військово-обліковий документ;

договір оренди житла;

довідку про відсутність судимості;

документ, що підтверджує статус ветерана;

витяг із реєстру нерухомості (за потреби).

«При цьому компенсацію не надають тим, хто має придатне для проживання житло на підконтрольній Україні території, проживає у службовому житлі або вже отримує іншу державну допомогу на оренду, а також тим, хто подав неправдиві відомості. Якщо ветеран не проживає за вказаною адресою понад місяць, виплати припиняються», — пояснює Микола Брюховецький.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.