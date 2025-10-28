Здорова посмішка: як правильно доглядати за зубами?

Красива та здорова посмішка – один з базових факторів впевненості у собі та успіху, адже перше враження при спілкуванні з незнайомою людиною відіграє головну роль. Проте збереження зубів здоровими – кропітка робота, яка полягає у дотриманні правил гігієни щодня, регулярному профілактичному відвідуванні стоматолога, відсутності шкідливих звичок тощо. У цій статті ми зосередимося на основних правилах догляду за зубами, що допоможуть забезпечити їхнє здоров’я та красу.

Техніка чищення зубів: чи дійсно ви робите це правильно?

За словами фахівців стоматології у Києві, більшість пацієнтів справді не вміють чистити зуби правильно. Зазвичай це кілька рухів у горизонтальному напрямку – від сили секунд 30. За цей час неможливо ретельно очистити поверхню зубів від нальоту, до того ж сама техніка виконання неправильна. Чистка зубів має тривати 2-3 хвилини, а рухи мають бути наступними:

Розмістіть щітку біля ясен під кутом 45° до них.

Рухайтеся у напрямку згори донизу, якщо мова про верхню щелепу, і навпаки, коли про нижню.

Не можна чистити зуби у горизонтальному напрямку – так ви лише псуєте емаль, а ще є великий ризик травмувати ясна (і отримати запалення у результаті).

Жувальні поверхні треба чистити круговими рухами.

Не забувайте про внутрішні поверхні – там теж накопичуються бактерії, наліт. Техніка чищення така ж, як для зовнішніх поверхонь, тобто вертикальна.

Після чищення можна використати ополіскувач для ротової порожнини без спирту, а потім – утриматися від вживання їжі чи навіть води протягом 15-20 хвилин.

Після чистки звичайною щіткою використовуйте флос (зубну нитку), що допоможе видалити залишки їжі та наліт у зоні між зубами, куди неможливо дістатися жодною щіткою. Якщо цього не робити, поступово у місцях скупчення нальоту з’явиться карієс, а в якості «бонусу» ви отримаєте постійний неприємний запах з рота через життєдіяльність бактерій.

Крім зубів, необхідно також чистити язик, піднебіння – там також є наліт, що провокує неприємні відчуття та запах, а ще призводить до патологічних станів ротової порожнини. Якщо у вас надто виражений рефлекс, і з’являється нудота під час чищення язика, просто тренуйтеся: почніть з кінчика язика, згодом просувайтеся далі, але цілком відмовлятися від процедури не можна.

Засоби гігієни – це важливо

Почнемо з найпростішого – зубної щітки: як ви її вибираєте? Якщо просто в магазині за дизайном чи ціною, то це неправильний підхід. Щітки бувають різної жорсткості: найвища потрібна для штучних конструкцій, середня – для природних здорових зубів, а найнижча – для дуже чутливих зубів, при пошкодженнях емалі тощо. Отже, для вибору щітки варто звернутися до стоматолога: тільки лікар зможе визначити поточний стан зубів та зрозуміти їхні потреби, адже коли засоби гігієни вибираються навмання, можна зашкодити здоров’ю.

З пастами та сама історія: вони бувають звичайними, профілактичними, відбілюючими, лікувальними тощо – у такому асортименті неважко розгубитися. Вибирати їх необхідно, орієнтуючись на проблеми ваших зубів, а це також вимагає попередньої консультації зі стоматологом. Наприклад, відбілюючі не завжди можна використовувати, особливо постійно. Крім того, досі ведуться дискусії, має паста бути зі фтором чи без нього. Насправді все залежить від мінералізації ваших зубів, а також того, чи достатньо ви отримуєте його з водою, наприклад.

Щодо ополіскувачів, їх можна вибирати самостійно, адже це не основний, а лише додатковий засіб для догляду за зубами, він не може замінити щітку, пасту та зубну нитку. Краще придбати ополіскувач без спирту або з мінімальним його вмістом, антимікробними речовинами, ефірними оліями тощо. Зверніть увагу на рекомендації на упаковці – для чутливих зубів, пошкодженої емалі тощо.

Професійна чистка також потрібна

Якою б якісною не була ваша щоденна гігієна ротової порожнини, обійтися без професійного чищення у стоматолога неможливо, якщо вам дійсно важливе здоров’я зубів та ясен. Перш за все, деякі зони не вийде обробити вдома щіткою чи флосом, і там накопичуються бактерії, формується наліт, котрий потім трансформується у зубний камінь. Результат – карієс та інші неприємності. Щоб уникнути такого розвитку подій, регулярно відвідуйте стоматолога для професійної чистки зубів.

Існує кілька технологій її виконання, проте їхня суть полягає у наступному:

Спочатку лікар «розбиває» твердий зубний камінь за допомогою сучасних апаратів, а потім змиває його разом із м’яким нальотом. Стоматолог полірує зуби, може наносити зміцнюючі засоби, котрі насичують емаль необхідними мінеральними речовинами.

Після такої процедури ви позбавляєтеся нальоту (а отже, і хвороботворних мікроорганізмів), крім того, у якості бонусу отримуєте деяке освітлення емалі.

Наостанок скажемо, що турбота про здоров’я зубів має бути комплексною. Необхідно також регулярно відвідувати стоматолога з профілактичною метою, переглянути раціон та образ життя загалом, позбутися шкідливих звичок, і тоді ваша посмішка дійсно буде сяяти.