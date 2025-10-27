Якщо завтра – блекаут

Чим ближче до зими, тим активніше ворог завдає ударів по українській енергетиці. Про готовність Кропивницького до знеструмлень і навіть блекаутів «Україні-Центр» розповів заступник міського голови Олександр Вергун. За його словами, кропивницькі комунальники зустріли осінньо-зимовий сезон достатньо підготовленими.

Зокрема, всі котельні КП «Теплоенергетик» оснащено електрогенераторами. Це означає, що у випадку припинення подачі струму з мережі котельня продовжить працювати. Має електрогенератор і водопостачальне господарство, яке забезпечує водою селище Нове і підпорядковане тому самому «Теплоенергетику». Кропивницький водоканал – підрозділ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – теж з генераторами, їх призначення – забезпечити безперебійну подачу води містянам. Оснащено електрогенераторами усі міські заклади охорони здоров’я. Завдяки електрогенератору, встановленому у ЦНАПі, обслуговування його відвідувачів не переривається під час припинення подачі струму з мережі. З генераторами – і всі ЖЕО, і «Міськсвітло», й «Аварійно-диспетчерська служба», і «Електротранс», і решта комунальних підприємств, і пункти незламності. Пункти незламності обладнано Wi-Fi-роутерами, відкриватимуться під час блекаутів. Доступ до Інтернету – через Starlink або провайдера.

Більшу частину електрогенераторів придбано за кошт закордонних донорів, зокрема завдяки USAID місто обзавелося потужними, по сто кВт і більше, пристроями. Підприємство «Дніпро-Кіровоград ними забезпечив UNICEF.

Кожен міський комунальний об’єкт, де є електрогенератор, забезпечено пальним на три доби. Запас поповнюється з міського резерву.

У зв’язку з КП «Електротранс» Олександр Вергун зазначив, що завдяки порозумінню з керівництвом «Кіровоград­обленерго» під час знеструмлень міських мікрорайонів подача струму до тягових підстанцій регулюється диспетчером, це дозволяє тролейбусам рухатися безперебійно. А на випадок повних знеструмлень, тобто блекаутів, є великі, на 170 пасажирських місць, автобуси, придбані торік. За словами Олександра Вергуна, у блекаути ці автобуси зніматимуться з маршрутів і використовуватимуться для перевезення жителів найбільш густонаселеного мікрорайону – вулиць Державності й Незалежності (до перейменування – Генерала Жадова й Космонавта Попова), в першу чергу працівників підприємств, установ, закладів критичної інфраструктури.