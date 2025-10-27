Вивести людину з кризової ситуації

Тема ветеранів війни була актуальною ще задовго до створення у 2018 році відповідного міністерства. Відповідно до урядової програми, при Кропивницькому міському центрі соціальних служб створено службу із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Кого саме супроводжують? Яким чином? Які питання вирішують? Про це ми поговорили з директором міського центру Олегом Краснокутським.

На початку бесіди Олег Володимирович показав лист управління у справах ветеранів Кіровоградської ОВА, на який має відреагувати Кропивницький міський центр соціальних служб. Відреагувати не відпискою, а вжити заходи. Суть в тому, що кропивничанин поскаржився в обласну прокуратуру на свого онука щодо його «протиправної поведінки: пошкодження майна, спричинення тілесних ушкоджень». Оскільки онук служив у ЗСУ, ситуацію має розглянути і надати необхідну допомогу фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. І це лише один приклад.

– Пане Олеже, подібних випадків багато?

– Скажу так: це не поодинокий випадок. Ми розуміємо, що деякі хлопці, які були на війні, повертаються з травмованою психікою. Потрібна ефективна система, здатна допомогти і демобілізованому, і його родині.

– Почнемо з початку. Чим ваш центр займався до війни?

– Тим, чим і зараз займається. До 2019 року ми були центром у справах дітей, сім’ї та молоді. Після реорганізації – центр соціальних служб. Серед них служба роботи в громаді – фахівці працюють з родинами, які опинилися в складних життєвих обставинах. Інша працює з дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім’ями. Ще одна – робота з постраждалими від насильства і з кривдниками. Наступна – служба соціально-психологічної допомоги різним категоріям громадян. І нещодавно була створена служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

– Але ж не тільки ветерани та демобілізовані. Перелік значно ширший.

– Так. Це і особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і члени їхніх сімей, і сім’ї ветеранів та демобілізованих, загиблих, і постраждалі учасники Революції Гідності та члени їхніх родин, і родини зниклих безвісти. Майже всі категорії громадян, яких торкнулася війна, починаючи з 2014 року.

А нові фахівці почали в нас працювати на початку цього року. До штатної чисельності міського центру соціальних служб введено 30 одиниць. Ці співробітники отримують заробітну плату з державного бюджету. Забезпечення робочими місцями, оргтехнікою – це питання громади, тобто міського бюджету.

Зосередити 30 чоловік в одному місці складно, тому фахівці працюють в різних місцях. Для зручності громадян два співробітники ведуть прийом у ЦНАПі.

– Службу очолив Андрій Бурчак. А хто фахівці?

– Андрій Олександрович – військовослужбовець, підполковник. Це дуже добре, тому що з ветеранами та демобілізованими необхідно спілкуватися і співпрацювати за принципом «рівний – рівному». Відбір фахівців відбувається через конкурсну комісію. Ми з відомим вам Вадимом Нікітіним входимо до її складу і по мірі можливостей домагаємося того, щоб з військовими працювали колишні військовослужбовці. Вони краще все розуміють, тому що самі все проходили, знають, як вирішити питання більш ефективно.

Як відбувається відбір фахівців. Людина подає резюме, пакет документів на сайт Мінветеранів. Звідти документи перенаправляються на місця, де відбувається конкурс. Є серед фахівців і військові, і члени їхніх родин, і ВПО.

Я на комісії всім конкурсантам ставив запитання: що таке соціальний супровід? Мало хто відповідав, що це є комплекс заходів, спрямованих на виведення людини з кризової ситуації. Буде розуміння, усвідомлення цього – буде позитивний результат.

– Наскільки у вас тісна співпраця з Мінветеранів?

– І з Мінветеранів, і з Мінсоцполітики. Повторюся: нашому центру додалося роботи. Ми не тільки реагуємо на розпорядження і рекомендації, що надходять зверху, а й ініціюємо зміни у законодавстві. Нещодавно ми отримали колективне звернення від громадських організацій ветеранів/ветеранок війни з проханням допомогти у вирішенні вразливого питання. Мова про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Діяла норма закону, яка звільняла від обов’язкового страхування кілька категорій осіб, в тому числі ветеранів війни. Після внесення змін у закон ця норма була скасована.

Громадські організації просять посприяти внесенню змін до відповідного закону, а також переглянути класифікації автотранспорту відповідно до європейських норм – за об’ємом двигуна – при розрахунку вартості страхового полісу. Ми вже направили лист до Мінветеранів.

– За час роботи служби скільки було звернень і з яких питань?

– Вже опрацьовано більше тисячі звернень. Це надання правової, соціальної та психологічної допомоги; надання медичних, реабілітаційних послуг; допомога в оформленні документів щодо забезпечення житлом, виділення земельних ділянок; консультування щодо отримання грантової підтримки на розвиток підприємництва і таке інше.

Служба, за фінансової підтримки м’ясокомбінату «Ятрань», організувала тижневу реабілітацію ветеранів війни в Івано-Франківську. Нашим центром підписано меморандум з благодійним фондом «Франко-опір» щодо подальшого проходження реабілітації ветеранів війни та демобілізованих осіб.

– Вже можна оцінити ефективність служби із супроводу ветеранів війни та демобілізованих?

– Ми в цьому напрямку працюємо більше десяти років. Наші психологи проводять роботу в обласному госпіталі для ветеранів. Нова служба для нас не стала новиною. Але ми не мали кадрового потенціалу і нормативно-правової бази. Тепер маємо. Скажу так: робота стає більш ефективною.

– Оскільки ваші фахівці розосереджені по місту, як до них потрапити?

– Ми активні в соцмережах – шукайте. Там навіть є відео, як дістатися фахівців в тій чи іншій частині міста. До нас скеровують різні управління, куди потрапляють ветерани та демобілізовані. А найчастіше приходять люди, яким наш центр рекомендували друзі, побратими. Звертайтеся – проконсультуємо, підкажемо, допоможемо.