Реабілітація для ветеранів і ветеранок: де та як її можна отримати

Як ветеранам і ветеранкам безкоштовно пройти реабілітацію

Українська влада продовжує комплексно розвивати вітчизняну систему реабілітації: доступну, безоплатну, доказову, таку, яка базується не на радянських підходах, а на дієвих і найкращих світових практиках. Про це заявляють у партії “Слуга Народу”.

“Реабілітація ветеранів і ветеранок – один із головних пріоритетів української влади. Держава поставила собі амбітну мету – сформувати найсильнішу, найдієвішу, найсучаснішу систему реабілітації. І вже зараз амбулаторну та стаціонарну реабілітаційну допомогу в Україні надають уже 569 медзакладів, де на день проводять 16 тис. терапевтичних сеансів – уп’ятеро більше, ніж 2022 року. У цих лікарнях працює вже 11 тис. фахівців — усемеро більше, ніж три роки тому. Тільки за останні два роки реабілітаційну допомогу отримали понад 718 тис. пацієнтів, і це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямі”, – зазначає очільниця політичної сили та нардеп Олена Шуляк.

Вона додає, що партія “Слуга Народу” завжди підтримувала та буде підтримувати всі ініціативи як на центральному, так і на місцевому рівнях, які спрямовані на розвиток системи реабілітації, наближення її до громад, на розроблення сучасних стандартів.

Держава застосовує комплексний підхід до відновлення, адже для якісної реабілітації будь-якої людини, а особливо ветерана чи ветеранки, не достатньо просто реабілітолога, професії якого насправді не існує, а потрібні багатопрофільні спеціалісти, які вміють і знають, як надавати допомогу з моменту появи травми чи симптомів, а також під час хронічного перебігу хвороби.

Окрім лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, до цього процесу відновлення за необхідності долучається команда чи конкретний спеціаліст, зокрема: фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, психолог, протезист, терапевт мови та мовлення. Надалі вони разом із пацієнтом, як розповідають у “Слузі Народу”, розробляють дорожню карту реабілітації, яка має привести його до очікуваного результату, наприклад, знову почати кермувати автівкою.

Щоб розпочати амбулаторну реабілітацію, вистачить електронного направлення від сімейного лікаря. Для стаціонарної реабілітації вже необхідно мати направлення від лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

Залежно від важкості травми ветерани та ветеранки можуть проходити на рік від двох до восьми циклів реабілітації. Один цикл триває два тижні. Водночас, зазначають у партії “Слуга Народу”, держава збільшила час на якісне відновлення для ветеранів і ветеранок із множинними ампутаціями – тепер вони можуть відновлюватися в стаціонарах до 26 циклів на рік. Це дає більше шансів на повну реабілітацію.

У “Слузі Народу” наголошують, що держава надає стаціонарне чи амбулаторне відновлення безкоштовно, і не тільки після поранень і травм, а й після хірургічних втручань, інсульту, інфаркту, лікування онкології. Таку реабілітацію можуть отримати не тільки ветерани та ветеранки, а й будь-який цивільний, незалежно від статі, віку та соціального статусу.

Вибір лікарні

Обрати лікарню для реабілітації можна на сайті Національної служби здоров’я України. Необхідно відкрити розділ “Е-Дані”, надалі перейти в “Аналітичну панель” (“Дашборди”), обрати панель “Укладені договори про медичне обслуговування населення”, обрати свою область і населений пункт, потім у полі “Група послуг” вказати “Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах” або “Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах” залежно від ваших потреб.