Реабилитация для ветеранов и ветеранок: где и как ее можно получить

Как ветеранам и ветеранкам бесплатно пройти реабилитацию

Украинская власть продолжает комплексно развивать отечественную систему реабилитации – доступную, бесплатную, основанную на доказательных подходах, такую, которая базируется не на советских методах, а на действенных и лучших мировых практиках. Об этом заявляют в партии “Слуга Народа”.

“Реабилитация ветеранов и ветеранок – один из главных приоритетов украинской власти. Государство поставило перед собой амбициозную цель – сформировать самую сильную, самую действенную, самую современную систему реабилитации. И уже сейчас амбулаторную и стационарную реабилитационную помощь в Украине предоставляют 569 медучреждений, где ежедневно проводится 16 тысяч терапевтических сеансов – в пять раз больше, чем в 2022 году. В этих больницах работает уже 11 тысяч специалистов – в семь раз больше, чем три года назад. Только за последние два года реабилитационную помощь получили более 718 тысяч пациентов, и это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении”, – отмечает глава политической силы и народный депутат Елена Шуляк.

Она добавляет, что партия “Слуга Народа” всегда поддерживала и будет поддерживать все инициативы как на центральном, так и на местном уровнях, направленные на развитие системы реабилитации, ее приближение к громадам и разработку современных стандартов.

Государство применяет комплексный подход к восстановлению, ведь для качественной реабилитации любого человека, а особенно ветерана или ветеранки, недостаточно просто реабилитолога, профессии которого на самом деле не существует, а необходимы многопрофильные специалисты, которые умеют и знают, как оказывать помощь с момента появления травмы или симптомов, а также при хроническом течении болезни.

Кроме врача по физической и реабилитационной медицине, к этому процессу восстановления при необходимости подключается команда или конкретный специалист, в частности: физический терапевт, эрготерапевт, логопед, психолог, протезист, терапевт речи и языка. Далее они вместе с пациентом, как рассказывают в “Слуге Народа”, разрабатывают дорожную карту реабилитации, которая должна привести его к ожидаемому результату, например, снова начать управлять автомобилем.

Чтобы начать амбулаторную реабилитацию, достаточно электронного направления от семейного врача. Для стационарной реабилитации уже необходимо иметь направление от врача физической и реабилитационной медицины.

В зависимости от тяжести травмы ветераны и ветеранки могут проходить в год от двух до восьми циклов реабилитации. Один цикл длится две недели. При этом, отмечают в партии “Слуга Народа”, государство увеличило время на качественное восстановление для ветеранов и ветеранок с множественными ампутациями – теперь они могут проходить реабилитацию в стационарах до 26 циклов в год. Это дает больше шансов на полное восстановление.

В “Слуге Народа” подчеркивают, что государство предоставляет стационарное или амбулаторное восстановление бесплатно, и не только после ранений и травм, но и после хирургических вмешательств, инсульта, инфаркта, лечения онкологии. Такую реабилитацию могут получить не только ветераны и ветеранки, но и любой гражданский человек, независимо от пола, возраста и социального статуса.

Выбор больницы

Выбрать больницу для реабилитации можно на сайте Национальной службы здоровья Украины. Необходимо открыть раздел “Е-Данные”, затем перейти в “Аналитическую панель” (“Дашборды”), выбрать панель “Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения”, выбрать свою область и населенный пункт, затем в поле “Группа услуг” указать “Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях” или “Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях” – в зависимости от ваших потребностей.