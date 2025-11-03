Нещодавно в Музеї мистецтв було презентовано виставку графічних робіт «Обличчя незламності» кропивницької художниці Ольги Коломієць. В експозиції представлено понад 30 портретів, що стали художнім літописом трагічних подій нинішньої війни.

Галерея портретів, створена Ольгою Коломієць, є даниною пам’яті та пошани тих Героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну і свої родини. За кожним з них – реальна людська історія, в якій відбивається мужність і біль, відвага і любов. Чорне вугілля, суворе й виразне, оживляє й увічнює риси тих, хто став символом свободи.

Звертаючись до присутніх на відкритті виставки авторка зазначила: «Мені сказали, що мої портрети – це не зображення загиблих захисників, а портрети живих, тих, у кому продовжується життя. І я хочу, щоб душа жила вічно!»

Коментуючи подію, завідувачка відділом науково-просвітницької роботи музею Анна Недлінська сказала: «Проєкт цей динамічний. Він буде доповнюватися новими портретами. Частина цієї експозиції – це портрети захисників, що воювали ще з 2014 року».

Про подальшу долю портретів Анна Недлінська сказала таке: «Частина вже зберігається в родинах, частина є ще в Ольги Володимирівни, але вона передасть їх також родинам на безоплатній основі. Далі я б запропонувала створити музей російсько-української війни або за незалежність України, тому що термінологія змінюється. Коли такий музей буде створено, в ньому з’явиться Галерея Героїв, і родини можливо захочуть віддати туди портрети своїх близьких».