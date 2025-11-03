Неквапливе правосуддя

Суспільно малозначна і, на перший погляд, абсолютно не пов’язана з Кропивниччиною подія сталася минулого літа у Городищенському районному суді Черкаської області – там провели на пенсію суддю Володимира Черненка. Але зв’язок є – через відставку Черненка відкладається на невизначений термін проголошення вироку, обвинувального чи виправдального, стосовно кропивничан Миколи Сарапа й Олександра Пантелеєва.

Майже дев’ять років тому у тодішнього судді Кіровоградського районного суду Миколи Сарапа і кропивницького адвоката Олександра Пантелеєва виникли неприємності – 17 січня 2017-го їх затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це громадськість дізналася з прес-релізу СБУ. Повідомлялося, що суддя й адвокат підозрюються в отриманні трьох тисяч доларів за призначення умовного, не пов’язаного з позбавленням волі, покарання персонажеві якогось кримінального провадження. Зазначалося, що частину грошей виявлено в автомобілі судді, іншу частину – в помешканні адвоката. Прізвища не називалися, та ЗМІ оперативно розкрили цей секрет, і громадськість дізналася: головний підозрюваний – Сарап, Пантелеєву інкримінують посередництво.

Як не дивно, досудове слідство у справі завершилося відносно швидко – у липні 2017 року матеріали стосовно Сарапа і Пантелеєва потрапили на розгляд у Кам’янський районний суд на Черкащині. Але знайшлися вагомі причини передати справу в Смілянський районний суд, а потім у Городищенський тієї самої області. З початку січня 2019-го справа перебувала в провадженні судді-доповідача Володимира Черненка. Володимир Олександрович розглядав її у складі колегії шість з половиною років – поки у червні 2025-го не вийшов у відставку.

На щастя, Черненку знайшлася заміна. Тепер замість нього нашими земляками займеться суддя Городищенського районного суду Оксана Савенко. Вона вже призначила підготовче засідання на 11 листопада 2025 року. Тобто знову все спочатку. І хто здивується, якщо Сарапа і Пантелеєва звільнять від карної відповідальності через давність інкримінованого їм правопорушення?

Віктор Іваненко, «УЦ».