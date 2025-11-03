Сержант «Титан» із ССО продовжує збирати трофеї!

Кропивницький має свого спортивного амбасадора в Книзі рекордів світу

У Києві відбулася церемонія нагородження «Бренд-амбасадор Книги світових рекордів 2025» — щорічна подія, що об’єднує спортсменів, дипломатів, представників бізнесу, культури, науки, медицини,освіти та інших галузей.

«Премія створена для того, щоб відзначити бренди, організації та особистостей, які своєю діяльністю гідно представляють Україну у світі, зміцнюють її позитивний імідж та просувають цінності відкритості, професійності та соціальної відповідальності», — зазначила генеральна директорка Книги світових рекордів, президентка Business Woman Club Ганна Крисюк.

Серед 20 лауреатів цього року відзнаку в номінації «Спорт» отримав сержант 4 окремого полку ССО «Рейнджери» Олександр Тітенко із Кропивницького, відомий під позивним «Титан». Його історія — це приклад сили духу, стійкості та віри в те, що можливе все, якщо боротися до кінця.

«Титан» неодноразово доводив: меж людських можливостей не існує. На його рахунку — кілька національних рекордів України:

870 берпі за 60 хвилин (14 жовтня 2021 року — День Захисників України) — цей рекорд присвячено загиблим захисникам і захисницям України;

295 виходів силою на дві руки за 60 хвилин (18 листопада 2024 року — День сержанта ЗСУ) — цей рекорд присвячено побратиму Ігорю Замоцькому, позивний «Яша»;

51 537 віджимань на брусах у командному заліку (23 листопада 2024 року) — цей рекорд присвячено побратиму Ігорю Височенку.

Наразі Олександр готується підкорити нову вершину — рекорд Гіннеса з виходів силою на дві руки за одну годину, який становить 402 повторення. «Будемо намагатися перевершити цей результат і вписати українське ім’я у світову Книгу рекордів», — говорить спецпризначинець.

Олександр Тітенко служить у Силах спеціальних операцій із 2013 року. За цей час він пройшов складні бойові завдання, заслужив орден «За мужність» і беззаперечний авторитет серед бойових товаришів. З перших днів повномасштабного вторгнення зустрів ворога у складі ССО, де виконував завдання з розвідки.

А шлях у спорті почався для нього ще в дитинстві у місті Новоукраїнка Кіровоградської області — футбол, бокс, воркаут. З роками це стало не просто хобі, а способом життя. Він має власні традиції: щороку на день народження підтягуватися стільки разів, скільки виповнилося років, плавати в річці цілий рік, навіть узимку, а друзів вітати… пірнанням в ополонку. «Нічого особливого, але всім подобається», — усміхається «Титан». За цією легкістю стоїть неймовірна сила характеру — та сама, що допомагає йому перемагати і на фронті, і в спорті.

Про нього заговорила вся країна після «Марафону незламності» від Run Ukraine, коли Олександр штовхав 42 кілометри візок із побратимом Дмитром Красновським, який має ампутацію обох ніг. Разом вони перетнули фінішну лінію, обійнялися під гучні оплески глядачів. Цей момент став символом братерства і незламності, а самого Тітенка зробив амбасадором Сил спеціальних операцій у спортивному світі.

У своїх виступах він підкреслює: його перемоги — це перемоги всіх захисників України. «Всі свої рекорди і перемоги я присвячую братам, які віддали життя за нашу незалежність і свободу. Я вдячний своїй родині — дружині Діні, дітям. Вони — мій тил і моя мотивація».

Сьогодні «Титан» — не просто рекордсмен. Це людина, яка надихає тисячі українців. Його приклад доводить: сила — не лише в м’язах, а в серці, у здатності не здаватися, коли важко. «Мій девіз по життю — усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я роблю все, щоб світ знав українських героїв. Це перемога нашої сили й нашої незламності», — підсумував амбасадор ССО.

