У Львові презентували десерт “Каринська” — гастрономічну присвяту першій українці, що здобула “Оскар”

31 жовтня у Львові відбулася презентація нового українського десерту “Каринська”, створеного на честь видатної балерини та костюмерки Варвари Каринської. Ініціатива має на меті вшанувати ім’я мисткині, яка змінила історію балету у світі.

Автори десерту — шеф-кондитерка Мирослава Новосад, ресторанний консультант Всеволод Поліщук та шеф-кухар Євген Клопотенко. Разом вони створили меренговий десерт, який об’єднує ніжність, легкість і витонченість – риси, що уособлюють творчість самої Варвари Каринської.

“Ми хотіли показати, що українська гастрономія має право на власні символи. Ми маємо створювати страви, які розповідають історії наших видатних митців і стають частиною культурного коду нації”, – зазначив Всеволод Поліщук, який був автором ідеї створення десерту.

За словами Євгена Клопотенка, мета проєкту – щоб завдяки десерту всі дізналися про ще одну видатну українку.

“Десерт втілює ту ж ідею, що й балетна пачка Каринської – точність, легкість і довершеність у кожному русі, – розповідає Мирослава Новосад. – Це композиція з гречаної меренги, вишневої начинки та вершкового крему з медом, натхненна образом українки, яка зробила революцію у балетному костюмі”.

Рецепт десерту (техкарта) є у відкритому доступі за посиланням на сторінці Instagram @karinska_dessert. Команда закликає заклади та шефів по всій країні долучатися до ініціативи, готувати десерт «Каринська» та ставати частиною мережі, яка формує нову українську гастрономічну традицію. Велика ціль – залучити 100 закладів до кінця року.

На сторінці проєкту також розміщена форма для реєстрації закладів, де можна буде скуштувати десерт. Згодом ініціатори створять інтерактивну мапу таких місць по всій Україні.

Довідка

Варвара Каринська (1886–1983) — уродженка Харкова, випускниця університету Каразіна, балетна, театральна та кінокостюмерка. У 1924 році емігрувала на Захід, співпрацювала з Джорджем Баланчиним, вдягала Елізабет Тейлор і Марлен Дітріх. Саме Каринська створила форму балетної пачки, яка використовується у світі й сьогодні. У 1948 році стала першою українкою, яка отримала «Оскар» — за костюми до фільму “Жанна д’Арк” та номінована за фільм “Ганс Крістіан Андерсен” (1953 рік).

Більше про Варвару Каринську можна прочитати у статті Катерини Єлецьких, авторка You-Tube-каналу Ballet Maniac.