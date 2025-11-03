Шанс на життя

Наприкінці 2024 року кіровоградському онкоцентру було передано сучасне й довгоочікуване обладнання – лінійний прискорювач Elekta Harmony. Це стало можливим завдяки підтримці Міністерства охорони здоров’я України. Майже рік тривала підготовка до введення в експлуатацію: монтаж, навчання персоналу та отримання всіх необхідних дозволів. Минулого тижня на лінійному прискорювачі пролікували першого пацієнта.

Цю подію вже назвали історичною для Кіровоградщини. Високотехнологічне обладнання, на яке чекали тисячі пацієнтів, запрацювало офіційно. Променева терапія – один із найефективніших методів лікування онкологічних хвороб у світі. Він дозволяє максимально точно впливати на пухлину, мінімізуючи опромінення здорових тканин, що значно підвищує шанси на одужання та зменшує побічні ефекти. Вже взято на лікування трьох пацієнтів з діагнозами: рак передміхурової залози, рак шийки матки та метастатичне ураження хребта.

Запуск прискорювача було проведено за участі представника Національного інституту раку, медичного фізика Руслана Зелінського та інженера компанії «Електа» Олега Перуніна. Їхній професійний рівень дозволив впевнено ввести обладнання в робочий режим. Було зазначено, що в онкоцентрі було реалізовано справжній міждисциплінарний проєкт: технологія + медицина + сервіс. А ще це результат роботи великої команди лікарів-онкологів, медичних фізиків, інженерів, конструктивних служб, адміністрації центру.

Із введенням в експлуатацію лінійного прискорювача завершилась епоха створення Центру променевої терапії в Кіровоградському обласному онкоцентрі, що в рази збільшить можливості для лікування пацієнтів, застосовуючи сучасні та безпечні методики.