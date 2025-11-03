Незламність у готовності

Готовність Пунктів незламності Кропивницького до роботи в умовах оголошення блекауту перевірили фахівці відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Про результати перевірки доповів начальник відділу Сергій Коваленко під час засідання міського штабу з питань координації діяльності стаціонарних пунктів обігріву «Пункти незламності» та надання допомоги населенню Кропивницької міської територіальної громади.

За інформацією Сергія Коваленка, на території Кропивницької міської територіальної громади облаштовано 35 стаціонарних Пунктів незламності.

– На даний час у всіх пунктах встановлені та підключені генератори, є джерела обігріву. Забезпечений доступ до мереж Інтернет, – повідомив посадовець. – Після перевірки та оновлення інформації на 6 пунктах встановлено «Старлінки».

Під час перевірок особлива увага звертається на забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних норм, безпечного користування енергогенеруючими приладами, а також проводиться активна інформаційно-розʼяснювальна робота серед населення.

Сергій Коваленко також відзначив, що спільно з ДСНС у Кіровоградській області опрацьовано питання про розгортання додаткових мобільних наметів «Пунктів незламності».

Попередньо місцями розташування мобільних «Пунктів незламності» ДСНС визначені:

сел. Нове – біля Ліцею «Новенський»;

сквер біля Критого ринку;

вул. Вокзальна біля будинку «Юного техніка».

– Також у разі необхідності до розгортання пересувного мобільного «Пункту незламності» на території міста буде залучатися загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України в Кіровоградській області, – відзначив Сергій Коваленко, – а департаментом економіки Кропивницької міської ради опрацьовано питання щодо створення спеціальних зон для тимчасового перебування населення на випадок виникнення блекауту на площах торгівельних закладів та інших обʼєктів соціально-відповідального бізнесу.

Головуючий на засіданні штабу секретар міської ради Олег Колюка доручив відповідальним особам за функціонування «Пунктів незламності» ще раз проінструктувати чергових та провести тестові запуски генераторів.

Окрема увага під час засідання штабу була приділена забезпеченню генераторних установок і твердопаливних котлів запасом пально-мастильних матеріалів та дров з розрахунку на три доби автономної роботи та доступу до інтернет-зв’язку упродовж 72-х годин.

Члени штабу також опрацювали питання доступу до «Пунктів незламності» одиноких маломобільних громадян. Усім містянам, зареєстрованим в територіальних центрах соціального обслуговування, допомагатимуть діставатися до пунктів обігріву соціальні робітники. Для цього задіюватиметься три автомобілі «Соціального таксі» та транспорт комунального підприємства «Електротранс».

Знайти найближчий для себе пункт обі­гріву кропивничани можуть на сайті міської ради за посиланням: https://kr-rada.gov.ua/punkti-nezlamnosti