Що скаже апеляційний?

Продовжуємо спостерігати за реакцією держави на цинічне шахрайство, вчинене жителем Кропивницького району Олександром Карлашем. Він майже на півтора мільйона гривень ошукав матір загиблого на війні героя, але до в’язниці не потрапив, бо у Знам’янському міськрайонному суді повірили у щирість його каяття. Але справу ще перегляне Кропивницький апеляційний суд.

Нагадаємо, Карлаш ошукав жительку Знам’янки Другої Кропивницького району Наталію Ковтун, син якої, Андрій Ковтун, загинув 26-річним 27 грудня 2022-го, захищаючи країну від ворога. У червні 2023 року Андрія Ковтуна посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. У листопаді того ж року нагороду вручено матері в урочистій обстановці. Тим часом Наталія збирала документи для отримання державної компенсації за втрату сина. Добрі люди порадили знайомого, охарактеризувавши його як спроможного пришвидшити процес отримання тих коштів. Це був Олександр Карлаш. Пообіцяв допомогти. У лютому 2024-го Наталія почала отримувати виплати. З кожної віддавала частку Карлашу. Спочатку – «за сприяння в прискоренні отримання компенсації». Далі – нібито на підтримку ЗСУ.

– Казав: якщо не даватиму грошей, закінчаться державні виплати. Казав, через мене загинули люди, бо не дала гроші на бронежилети. Погрожував, що приїдуть до мене військові й розберуться. А ще казав, що прослуховує мій телефон, – розповідала Наталія Ковтун «Україні-Центр».

Вона довго вірила Карлашеві, хоча один знайомий говорив їй, що зв’язалася із шахраєм. Нарешті зрозуміла: гроші отримує без стороннього сприяння. Звернулася до правоохоронців. Ті почали негласну операцію. Наталія допомагала збирати докази.

– У вересні 2024 року він знову приїхав до мене по гроші, я винесла й віддала йому 300 тисяч гривень.

У березні 2025 року обвинувальний акт стосовно Карлаша передали в Знам’янський міськрай­онний суд. Ідеться про шахрайство в особливо великому розмірі (1430920 гривень), вчинене в умовах воєнного стану.

Під час розгляду Карлаш повернув потерпілій гроші. Обвинувачення визнав. Запевняв, що кається.

Суддя Наталія Ябчик, визнавши його винним в особливо тяжкому злочині, призначила покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, від якого ж сама й звільнила, давши можливість виправитися на волі. Згідно з вироком, випробування Карлаша триватиме три роки. Бо, на думку судді, «став на шлях виправлення».

Але історія ще не закінчилася. Прокуратура оскаржила вирок. 16 жовтня Кропивницький апеляційний суд відкрив апеляційне провадження. Про результат повідомимо.

Віктор Іваненко, «УЦ».