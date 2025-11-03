Корисно і смачно без світла та газу

Останнім часом уся країна по декілька годин сидить без електрики, але її відсутність — точно не привід голодувати. Поживні страви не просто на перекус, а на повноцінний сніданок, обід та вечерю можна готувати, коли немає ані світла, ані газу. Ділимося, як приготувати такі страви.

Салат з консервованої квасолі

Приготуйте швидкий салат, покловши злиту банку білої консервованої квасолі в оливкову олію з яблучним оцтом або лимонним соком. Залиште на пів години, щоб вона промаринувалась. Потім можете додати нарізані кубиками яблука, сушені трави, горіхи, подрібнену селеру або цибулю-шалот для додаткового смаку, а також консервований тунець, курку, лосось або соєвий сир тофу для додаткового білка. І кожен раз у вас буде новий салат, з новим смаком.

Сендвіч з консервованої квасолі

Злийте воду з консервованого нуту або білої квасолі та розімніть її виделкою. Додайте натерту моркву (неочищена, нерозрізана морква зберігається близько тижня поза холодильником, якщо зберігати її в герметичному пакеті або контейнері), посипте сухофруктами і горіхами, полийте апельсиновим чи лимонним соком або яблучним оцтом.

Овочевий мікс

Змішайте відціджену консервовану кукурудзу з будь-якими нарізаними овочами, які у вас є під рукою, і просто заправте будь-якою заправкою для салату за смаком. Додайте відціджену банку квасолі та трохи розкришеного сиру для додаткового білка.

Гаспачо

Гаспачо можна легко приготувати, з’єднавши банку нарізаних кубиками помідорів (разом із соком) або подрібнених томатів у власному соку, нарізані червоний або зелений перець, цибулю, свіжий огірок і трохи соусу табаско або каєнського перцю (якщо є, якщо немає – чорний мелений перець або суміш перців). Щоб зробити цю страву ситнішою, додайте банку консервованого нуту.

Овочева локшина

Моркву, огірки та буряк можна нарізати тонко в локшину (за допомогою овочечистки). Ви можете додавати будь-які соуси, сметану чи песто та брати улюблені овочі. Додавайте для ситності горіхи чи консервовані бобові. Також, якщо ви маєте заздалегідь відварені дрібні макарони, змішайте все разом та додайте сир фета чи бринзу.

Рибні варіації

– Консерви з тунця та лосося є чудовим джерелом білка, який не потрібно готувати під час відсутності газу чи електроенергії. Ви можете їсти їх із крекерами, тортильями, лавашом, на бутерброді або просто так.

– Магазинний майонез із баночки чи пакетика залишається їстівним до восьми годин при кімнатній температурі, що дає вам достатньо часу, щоб приготувати швидкий салат із тунця з майонезом, гірчицею і подрібненою цибулею або селерою.

– Швидкий салат з тунцем, майонезом і хрусткими овочами

Майонез 72% – 1/4-1/3 стакана, тунець у власному соку – 160 г, селера, стебло – 1 шт., цибуля червона – 2 ст. л., зелень – 2 ст. л., діжонська гірчиця – ½ ст. л., сіль і перець чорний мелений – за смаком.

Злийте рідину з банок з тунцем. Потім виложіть тунець в мисочку, додайте майонез, нарізані кубиками селеру та червону цибулю, зелень, діжонську гірчицю, сіль та чорний перець.

Перемішайте всі інгредієнти, доки вони добре не змішаються. Насолоджуйтесь салатом просто з миски, загорнутим у листя салата, лаваш або на бутерброді.

Сніданки без енергії — вівсянка

Заздалегідь приготуйте вівсянку на наступний ранок. Змішайте вівсяні пластівці з водою або рослинним молоком і залиште на ніч на столі. Наступного ранку просто додайте арахісове масло, нарізані свіжі фрукти, такі, як банани і яблука, горіхи та сухофрукти, щоб отримати багатий на поживні речовини сніданок. Якщо вівсянка вийшла надто густою, додайте трохи молока.

Для гурманів – сніданок принцеси Діани

Пластівці вівсяні – 1 стак., апельсиновий сік – 1 стак., грецький йогурт – 1 стак., мед – 1 ст. л., кориця – 1/4 ч. л., яблуко – половинка, сік лимона – 1 ст. л., чорниця

1 стак., волоські горіхи – 1/2 стак.

Додайте апельсиновий сік до вівсянки, перемішайте, накрийте поліетиленовою плівкою і поставте в холодильник на ніч. Зранку додайте грецький йогурт, мед (за смаком) і лимонний сік. Натріть яблуко на тертці, додайте до вівсянки і перемішайте. Додайте половину чорниці і перемішайте. Викладіть ложкою на тарілку і прикрасьте рештою чорниці та волоськими горіхами.