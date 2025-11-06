Нардеп Олена Шуляк: Держава розширила грантову програму “Власна справа” (подробиці)

РОС

Із наступного року держава даватиме більші гранти на відкриття та розвиток бізнесу – нардеп Олена Шуляк

Українська влада оновлює можливості державної програми “Власна справа”. Відтепер більше українців зможуть отримати більші гранти на створення чи розвиток свого бізнесу, повідомляють у партії “Слуга Народу”.

Із наступного року розмір гранту для власної справи, яка не передбачає створення робочих місць, становитиме до 100 тис. грн. За створення одного робочого місця надаватимуть до 200 тис. грн, за два робочі місця – до 350 тис. грн. Окрім того, додають у політичній силі, збільшено суму грантів для молоді (18-25 років), яка зможе отримати від держави до 200 тис. грн на старт бізнесу.

Розширено також підтримку, як зазначають у партії “Слуга Народу”, і для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Тепер гранти можуть отримувати їхні батьки, дорослі діти, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Водночас сім’ям загиблих захисників і захисниць надаватимуть до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

Включили до “Власної справи” також можливість повторно отримати кошти. Якщо підприємець успішно реалізував перший проєкт, може отримати додатковий мікрогрант для подальшого розвитку.

“Запускаючи програму “Власна справа”, держава ставила перед собою три цілі. Перша – дати людям можливість реалізувати свою бізнес-ідею, допомогти їм започаткувати, розвивати чи модернізувати власну справу, відкрити магазин, кав’ярню, ферму чи будь-який інший бізнес. Друга – створити нові робочі місця. І третя – змінити структуру української економіки, зміцнивши малий і середній бізнеси. Вже зараз ми бачимо, що держава досягає своєї мети, і про це говорять конкретні показники: понад 32 тис. українців за допомогою “Власної справи” відкрили свій бізнес і створили 46 тис. робочих місць. Ці цифри, я впевнена, будуть тільки зростати, адже програма постійно адаптується під потреби українців. Я особисто та партія “Слуга Народу” завжди будуть підтримувати всі подібні ініціативи, спрямовані на покращення матеріального становища українців і зміцнення фінансової стабільності громадян”, – резюмує голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше заявляли в партії “Слуга Народу”, інша державна програма – “Гранти для переробних підприємств” – уже допомогла створити більше 20 тис. робочих місць та залучити в сферу промисловості понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та умножаються через сплачені бізнесом податки.