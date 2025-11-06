Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу “Власна справа” (подробности)

УКР

Со следующего года государство будет предоставлять увеличенные гранты на открытие и развитие бизнеса – нардеп Елена Шуляк

Украинская власть обновляет возможности государственной программы “Власна справа”. Теперь больше украинцев смогут получить более крупные гранты на создание или развитие своего бизнеса, сообщают в партии “Слуга Народа”.

Со следующего года размер гранта для собственного дела, которое не предусматривает создание рабочих мест, составит до 100 тыс. грн. За создание одного рабочего места будут предоставлять до 200 тыс. грн, за два рабочих места – до 350 тыс. грн. Кроме того, добавляют в политической силе, увеличена сумма грантов для молодежи (18-25 лет), которая сможет получить от государства до 200 тыс. грн на старт бизнеса.

Расширена также поддержка, как отмечают в партии “Слуга Народа”, и для ветеранов, ветеранок и их семей. Теперь гранты могут получать их родители, взрослые дети, а также люди с инвалидностью вследствие войны. В то же время семьям погибших защитников и защитниц будут предоставлять до 1 млн грн при условии создания четырех рабочих мест.

В программу “Власна справа” также включена возможность повторного получения средств. Если предприниматель успешно реализовал первый проект, он может получить дополнительный микрогрант для дальнейшего развития.

“Запуская программу “Власна справа”, государство ставило перед собой три цели. Первая – дать людям возможность реализовать свою бизнес-идею, помочь им начать, развивать или модернизировать собственное дело, открыть магазин, кофейню, ферму или любой другой бизнес. Вторая – создать новые рабочие места. И третья – изменить структуру украинской экономики, укрепив малый и средний бизнес. Уже сейчас мы видим, что государство достигает своей цели, и об этом говорят конкретные показатели: более 32 тыс. украинцев с помощью “Власной справи” открыли свой бизнес и создали 46 тыс. рабочих мест. Эти цифры, я уверена, будут только расти, ведь программа постоянно адаптируется под потребности украинцев. Я лично и партия “Слуга Народа” всегда будем поддерживать все подобные инициативы, направленные на улучшение материального положения украинцев и укрепление финансовой стабильности граждан”, – резюмирует глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк.

Напомним, как ранее заявляли в партии “Слуга Народа”, другая государственная программа – “Гранты для перерабатывающих предприятий” – уже помогла создать более 20 тыс. рабочих мест и привлечь в сферу промышленности свыше 6,2 млрд грн инвестиций, которые возвращаются государству и приумножаются через налоги, уплачиваемые бизнесом.