Азартний поліцейський

Понад 3,6 мільйона гривень, імовірно виграних в онлайн-казино, не відобразив у річній декларації працівник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Фортечного районного суду Кропивницького за 24 жовтня нинішнього року.

Поліцейським зацікавилася Новоукраїнська окружна прокуратура. За її інформацією, 2023 року той «отримав від невстановлених осіб на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі понад 3,6 млн. грн». Дослідивши його декларацію, прокуратура не знайшла там і згадки про цей дохід. А ще з’ясувала, що поліцейський зареєстрований гравцем в онлайн-казино. Імовірно, воно й заплатило йому ті 3,6 мільйона гривень. Щоб з’ясувати істину, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці. Слідчий суддя дозволив розкрити.