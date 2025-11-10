Днями у Кіровоградській обласній філармонії відбувся черговий концерт, присвячений сторіччю від дня народження Юрія Хілобокова. Кілька поколінь корінних городян пам’ятають його як прекрасного скрипаля, педагога, диригента та засновника камерного оркестру «Концертіно». Він став справжнім святом музики і пам’яті у рамках проєкту «Наші земляки – майстри сцени».

Наш талановитий земляк, заслужений працівник культури Юрій Хілобоков (22.09.1925 – 21.01.1996) понад п’ятдесят років віддав музиці та вихованню тих, хто так само самовіддано служитиме Евтерпі. Серед його учнів О. Коваленко, М. Корсунський, С. Куркіна, Д. Притула, А. Рахманін, Ю. Соколовський, Л. Стичук, М. Тютюн­ник, В. Халапсис, Н. Хилобокова та М. Цирульник-Щербаков. Учні Юрія Хілобокова сьогодні працюють в мистецьких навчальних закладах Кропивницького, у багатьох містах України та за кордоном, гідно продовжуючи справу свого педагога.

Того тихого, без тривог, вечора у дивовижно натхненному виконанні камерного оркестру «Концертіно» прозвучали твори Баха, Мендельсона, Моцарта, Бріттена та інших композиторів. Особливою прикрасою музичної програми стали виступи арфістки Марії Огіренко та флейтиста Романа Ієвського. Саме їх дует створив справжній «Діалог струн і повітря». Часом здавалося, що витончені картини музики Моцарта переносять тебе не тільки у Версаль, як асоціював їх Олександр Полячок, а далі – у райський сад, у світ добра, краси і гармонії. Таким магічним і високим було виконання.

Отже програму вів музикознавець, директор музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олександр Полячок. Від нього ми дізналися, що Марія Огіренко є ученицею учениці відомої арфістки Ксенії Ерделі, яка народилася в селі Миролюбівка, Єлисаветградського повіту. А Роман Ієвський родом з Кропивницького, він з відзнакою закінчив наш музичний коледж по класу флейти у Володимира Залевського. Марія і Роман є артистами Львівської національної філармонії, які вже зарекомендували себе на різних міжнародних конкурсах. За спогадами Олександра Полячка, спільний виступ «Концертіно» з арфою був мрією Юрія Хілобокова. Його здійснила нарешті його донька – художній керівник оркестру, заслужена діячка мистецтв України Наталія Хілобокова.

І вже під завісу директорка філармонії Наталія Агапєєва наголосила: «Сьогодні на сцені Кіровоградської обласної філармонії у рамках 81-го концертного сезону відбулося диво. Воно присвячене памʼяті легендарної постаті. Я вклоняюся памʼяті цієї світлої та обдарованої людини, з якою мала честь працювати. Вийшов надзвичайно щирий концерт. Справді, музика робить дива».