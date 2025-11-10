Незабаром. В галереї. Цуканов

Середина серпня 2023 року. Приміщення Кропивницької міської ради. Засідання «круглого столу» на тему «Музей історії міста: Коли? Де? Хто?». Тоді зібралося багато учасників: чиновників, краєзнавців, істориків, керівників комунальних музеїв. Говорили довго й емоційно. Вирішили, що створення музею не на часі. Про всяк випадок створили робочу групу, але над чим вона «работала» – невідомо.

Попри все це музею історії нашого міста бути! Три запитання «круглого столу» всього через два (трохи більше) роки мають відповіді.

Коли? – Незабаром, слідкуйте за анонсами.

Де? – В галереї «Єлисаветград» на Пашутінській, 36.

Хто? – Микола Цуканов, власник галереї, його родина і друзі.

Ми (редакція «УЦ») однозначно і беззаперечно підтримали ідею створення унікального музею. Писали статті, записували інтерв’ю, думки авторитетних фахівців. Але процес був поставлений на паузу – чиновниками, але не Цукановим.

Авторка цієї статті, підтримуючи ідею створення музею, наголошувала на тому, що ми втрачаємо час. Що деякі люди, які мають сімейні фотоальбоми, предмети побуту родин, не знаючи, куди їх діти, просто викинуть на смітник. Ідея була у збереженні всього цього. Виділити кімнату в міськраді і хоча б двох працівників, які б приймали, описували, надавали номер і свідоцтво про передачу, не викликала у чиновників ні захвату, ні підтримки. На жаль і шкода. Хоча…

Приватний музей «Місто семи імен» – так називається те, що зібрано і буде представлено відвідувачам галереї. Пощастило побувати на стадії створення експозиції. Все продумано, інформативно і яскраво, як це вміє робити Цуканов. Відчиняєш оновлені двері галереї – театральна тумба. А там перші шпальти всіх газет, які були в нашому місті, починаючи з «Вєдомостєй» 1895 року.

Історія міста розділена на етапи, починається вона зі створення фортеці, проілюстрована фотографіями, картинами і документами. По периметру двох залів галереї розташована «стрічка часу», яка містить інформацію про основні події з історії нашого міста. Картини пензля не тільки художників, чотири створено за допомогою штучного інтелекту, одна з них – портрет Якова Паученка. Треба визнати, що ШІ бачить наше місто чудовим, його роботи доволі змістовні.

Велика увага приділена людям, які жили в місті або зробили внесок в його розвиток. Їхні портрети – 150! – представлені в експозиції. Кільком постатям присвячені міні-експозиції. Серед них Анатолій Кривохижа, Анатолій Коротков, Олександр Ільїн, Василь Ковпак, Антоніна Червінська, брати Шаповалови. А ще тисячі віньєток випусків навчальних закладів різних років.

На відкриття музею «Місто семи імен» можна буде потрапити за запрошенням. Після того відвідати його зможуть всі бажаючі. Микола Цуканов розповів «УЦ» про роботу над створенням музею історії міста:

– Музей – це не галерея. Ми створили громадську організацію, яка приймає рішення стосовно музею і буде ним опікуватися. Першим рішенням було затвердження назви – приватний музей «Місто семи імен». Жодний населений пункт в Україні, а може, і в світі, не змінював свою назву сім разів. Не на користь нашому місту пішло те, що його перейменовували в залежності від якихось періодів, не турбуючись, як зберегти історію.

Я переконаний, що тепер люди будуть приносити в музей документи, фотографії. Про це свідчить досвід інших міст. Запевняю, що кожен експонат буде описаний: на бланку музею буде зазначено, що це, хто передає, яка історична цінність, номер фонду.

Як це часто буває, одна ідея народжує інші. На віньєтках представлено 40 тисяч людей. Якщо ми створимо базу даних наших містян, це ж буде круто. Ми вже володіємо певною інформацією: ім’я та прізвище, в якій школі людина навчалася, рік закінчення, а це дозволяє вирахувати вік. В цій базі можна буде шукати людей, з якими, приміром, втрачено зв’язок.

Ми зробили важливий крок. Дякую своїй родині і друзям, які повірили мені: Сергію Лисенку («КОД») та Олександру Рацулу (рекламна майстерня «Рікмедіа»). А ще Валентині Давидчук, керівниці міського водоканалу. Вона допомогла нам з матеріалом для виготовлення театральної тумби.

Коли відкривається щось нове, прийнято приходити з подарунками. Подумайте, що ви можете подарувати новому музею. «УЦ» свій подарунок вже підготувала.

Микола Цуканов два роки тому пропонував створити музей історії міста в приміщенні, яке раніше належало Нацбанку, що на площі в центрі міста. Тоді не склалося. Тепер, відповідаючи на запитання, чи перенесе туди експонати Цуканов, якщо запропонують, він відповів: «Ні. Не на часі».