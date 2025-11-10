Лавки. Серія друга

Здається, ми, жителі Кропивницького, є глядачами реаліті-шоу «Місто і вандали. Хто кого?». Не cтихло ще обурення містян тим, що в Центральному сквері тиждень тому невідомі вандали перевернули 13 важких лавок з бетонними боковинами, як в ніч на 6 листопада їх знову завалили, тепер 6. Головна агрономка «Благоустрою» Альона Ворона каже, що для того, щоб підняти таку лавку, потрібні чотири дорослих чоловіки.

Окрім перекинутих лавок з м’ясом одірвані поручні для безбар’єрного руху, зламані поливні крани, тепер немає можливості підготувати зелені насадження до зими.

Ми знову поговорили з пані Альоною. Вона каже, що до поліції цього разу навіть не зверталася – немає сенсу. Минулого разу, як вона каже, приїхали «пластмасові» хлопчики, подивилися і дійшли висновку, що мають розбиратися не вони, а серйозні слідчі, які теж приїхали, подивилися – і на цьому контакти завершилися. Однак ми – люди настирливі і тому хочемо поставити декілька питань керівництву міських правоохоронних органів.

Хіба на Макдональдсі немає пункта відеоспостереження? Є? То яка проблема додати кілька відеокамер, розміщених у сквері? До того ж сквер розташований в самому центрі міста – поряд міськрада, торговельний центр Depot, житлові п’ятиповерхівки. У самому сквері декілька торговельних точок. Невже не можна розмістити на них камери спостереження і зробити повністю контрольований периметр? До речі, наші постійні читачі, впевнена, пам’ятають про закуплену за шалені гроші купу камер під програму «Безпечне місто», причому таких, що можна буде навіть вуха правопорушників розгледіти. Де вони?

Руйнують сквер не серед білого дня. Шановні, а для кого тоді в місті діє комендантська година? Чому містом вештаються неадекватні вандали і де в цей час знаходяться патрульні поліцейські?

Чому в сусідній Олександрії парки та сквери цілі, ніхто не краде квіти й кущі, а містяни спокійно відпочивають на свіжому повітрі, насолоджуючись красою рідного міста? Може, шановні керівники-правоохоронці, вам час поїхати на навчання до Олександрії?

Коли газета готувалась до друку, прийшло повідомлення, що поліція начебто за допомогою все того ж відео (то воно таки десь є?) вирахувала вандала. Але поки що не затримала, шукає. Чи це повідомлення лише для того, щоб заспокоїти кропивничан?