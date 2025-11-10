«Рух без бар’єрів»: про все, що цікавить

Відповіді на найпоширеніші запитання містян щодо активного ремонту тротуарів ми отримали від заступниці начальника головного управління ЖКГ Кропивницької міської ради Юлії Яндович. Розмовляли не в кабінеті, а безпосередньо на об’єктах – тому кожне слово підтверджувалося справою.

– Пані Юліє, що таке безбар’єрний маршрут і як він формувався у Кропивницькому?

– «Рух без бар’єрів» – це ініціатива першої леді Олени Зеленської. Держава сьогодні проводить людиноцентричну політику, і проєкт «Безбар’єрний маршрут» – її живе втілення в міському просторі.

Це не лише про пандуси чи тротуари. Це про повагу, комфорт і гідність кожного. У проєкті беруть участь 15 українських міст, серед них і Кропивницький. На реалізацію першого етапу ми отримали 44 мільйони гривень з державного бюджету.

Ми обрали вулиці Театральну, Архітектора Паученка, Велику Перспективну та Шевченка, виходячи з реальної статистики відвідування соціальних об’єктів: протягом 2024 року «прозорий офіс» відвідали майже 170 тисяч громадян, дитячу міську лікарню – 137,5 тисячі, а центральну міську лікарню – 144 тисячі. Це – маршрут, яким щодня користуються люди. Ми хочемо, щоб він був функціональним і зручним для всіх.

– Що передбачає наступний етап реалізації проєкту?

– Плануємо продовжити роботи на Великій Перспективній, вулицях Соборній і Тельнова – до обласної лікарні. Частину другої черги вже виконуємо коштом міського бюджету. Також подали проєктно-кошторисну документацію на капремонт тротуару вздовж обласної лікарні по проспекту Університетському, щоб отримати додаткове фінансування з держбюджету.

– Деякі містяни скаржаться, що плитка слизька. Це правда?

– Ця плитка безпечна та якісна. Для покриття тротуарів і пішохідних зон застосовуються вироби, що відповідають національним стандартам, гармонізованим з європейськими. Тобто штатна, матова або рифлена плитка – саме те, що потрібно для безпечної ходьби. Плитка проходить випробування на цикли «заморожування-відтавання» з використанням протиожеледної солі.

Чому одна поверхня здається «шорсткішою», інша – «гладкішою»? Різні ділянки маршруту мають різні функції. Там, де потрібно, використовуються рифлені або тактильні індикатори з підвищеною шорсткістю й контрастністю відповідно до ДБН з інклюзивності.

Наголошу на тому, що це не «експеримент Кропивницького». Ми застосовуємо національні вимоги, за якими працюють виробники і замовники по всій Україні. Ми додатково контролюємо наявність паспортів і протоколів випробувань від виробника; правильність основи й укладання за проєктом; регулярне утримання (очищення від пилу, піску, листя, реагентів), бо навіть найкраще покриття може стати слизьким, якщо поверхня забруднена чи зледеніла. Після зимового сезону разом з підрядником проводитимемо огляд стану покриття. За потреби будуть проведені локальні відновлювальні роботи – стандарт це передбачає як нормальну практику експлуатації.

– На Театральній замість бруківки укладають плитку. Чому?

– Та бруківка не є історичною. За нормами, на безбар’єрних маршрутах її не можна використовувати як основне покриття. Вона допускається лише як елемент тактильної навігації – для розпізнавання напрямку чи перешкод.

Сіра плитка – це комфортна доріжка для людей на візках чи з дитячими колясками. Жовта з рисочками – орієнтир напрямку руху, жовта з півсферами – сигнал «увага, перешкода».

Плитка графітового кольору має іншу структуру, тому слугує додатковим візуальним і тактильним контрастом. Бордюри, решітки, газони – теж частина системи тактильної навігації.

– Роботи біля телерадіокомпанії – це початок ремонту площі?

– Поки що ні. Там облаштовуємо вхідну групу до ветеранського простору, який відкриється на першому поверсі ОДА.

А щодо площі – дійсно, є ідея, і люди часто запитують, коли почнеться її оновлення. Ми також готуємося брати участь у державних програмах, щоб залучити кошти на ремонт площі. Незабаром на Театральній з’являться лавки та тумби з катальпами, які згодом пересадимо на площу.

– Коли завершиться перший етап робіт?

– Планували до 1 листопада, але через дощову погоду терміни зсунулися. Основні роботи вже виконано. Маємо завершити до 1 грудня, крайній строк – 25 грудня.

З підрядником нам пощастило – у них є достатньо робітників, що нині велика рідкість через мобілізацію.

– Куди подівають зняту плитку?

– Вона зберігається на базі КП «Універсал-2005» і надалі буде використана для облаштування скверів і парків.

– І наостанок – що для вас особисто означає безбар’єрність?

– Це не про окремі рішення для окремих людей. Це про середовище, комфортне для всіх: для мами з візочком, для літньої людини, для дитини, яка може спокійно йти пішки чи відпочити на лавці. Безбар’єрний маршрут має гармоніювати з архітектурою міста, підкреслювати його стиль і створювати простір, де кожному зручно жити.