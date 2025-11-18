Троє вчителів із Кіровоградщини потрапили до короткого списку національної премії «Вчитель року 2025»

Троє педагогів із Кіровоградщини стали фіналістами національної премії Goncharenko Centre’s Teachers Award, за результатами якої буде обрано «Вчителя року 2025». До короткого списку увійшли Ярослав Сидоренко та Андрій Флоренко із Кропивницького та Оксана Зоря із Добровеличківки.

Щоб підтримати одного з фіналістів Кіровоградської області, необхідно заповнити форму голосування. Результати оголосять 26 листопада.

Премія ініційована всеукраїнською освітньо-культурною мережею Гончаренко центр та відзначає українських освітян за професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток освіти. У 2025 році до неї долучилися 17 областей України. Фіналістів у кожному регіоні обирали шляхом попереднього відбору, а переможця визначать за відкритим голосуванням, яке триває до 25 листопада.

«Учитель — це покликання. Вони навчають, мотивують, надихають. Ми хочемо відзначити найкращих та розповісти їхні історії всій країні. Про жінку, яка проводить уроки у бомбосховищі. Про вчителя, який після евакуації з нуля відкриває гурток у новому місті. Про тих, хто не зламався. І ця премія — наш спосіб сказати: ми вас бачимо, ми вдячні, і ми разом. Бо коли країна бореться за майбутнє, вчителі виховують тих, хто його створює», — кажуть у команді Гончаренко центрів.

Хто представляє Кіровоградщину у фіналі премії:

Ярослав Сидоренко – вчитель англійської мови з м. Кропивницький, який уже понад 10 років працює у КЗ «Ліцей “Перспектива” Кропивницької міської ради». Більше про Ярослава — за цим посиланням.

Андрій Флоренко – вчитель фінансової грамотності з міста Кропивницький. Більше про Андрія — за цим посиланням.

Оксана Зоря – методистка Комунального закладу дошкільної освіти «Ромашка» з Добровеличківки. Більше про Оксану — за цим посиланням.

Goncharenko Centre’s Teachers Award є частиною всеукраїнської кампанії #ВчителіТежВоїни, що покликана підтримувати українських освітян і розповідати про їхні історії у час, коли саме вони допомагають формувати майбутнє країни.