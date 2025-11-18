Юрист для дитини: коли це потрібно та як отримати допомогу безоплатно

Кожна дитина має право на безоплатну правничу допомогу — від консультацій до представництва інтересів, зокрема у суді. Утім, навіть батьки не завжди обізнані про це право і про те, як ним скористатися. З якими юридичними питаннями можуть стикатися діти, як отримати допомогу юриста чи адвоката безоплатно та з якого віку можна звертатися самостійно — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

З якими питаннями звертаються до юристів

Від початку року система надання БПД зареєструвала майже 4 тисячі звернень від дітей або в інтересах дітей. Найбільше таких звернень приймали фахівці у Житомирській, Одеській та Дніпропетровській областях.

У близько 2,8 тисячі випадків звернень надавалась безоплатна вторинна правнича допомога (допомога зі зверненням до суду).

Питання різноманітні — від припинення цькування з боку однокласників до залучення захисника/представника у кримінальній справі. Втім, найчастіше питання стосуються сімейних справ — стягнення аліментів з одного з батьків, визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав.

Коли дитина може діяти сама, а коли лише разом із батьками

Отримати консультацію юриста діти будь-якого віку можуть самостійно. Вони можуть скористатися одним з дистанційних сервісів системи надання БПД, наприклад — зателефонувати за номером 0 800 213 103, написати юристам у Telegram чи Instagram або прийти в бюро правничої допомоги.

Коли йдеться про допомогу зі зверненням до суду, то у більшості випадків до бюро правничої допомоги в інтересах дитини повинні звернутися її законні представники — батьки, усиновлювачі, опікуни. За їхнім зверненням дитині призначають юриста або адвоката, який допомагатиме розвʼязати проблему.

Однак з деяких питань підлітки можуть звертатися самостійно. Наприклад, з 14 років дозволено самостійно звернутися з питань:

захисту своїх прав та інтересів у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків;

позбавлення батьківських прав;

визнання батьківства;

скасування усиновлення чи визнання усиновлення недійсним;

неповнолітнім батькам — щодо захисту прав та інтересів своєї дитини.

А з 16 років до цього переліку додаються ще й питання про:

надання права на шлюб;

розірвання шлюбу;

визнання шлюбу недійсним;

надання повної цивільної дієздатності.

Якщо дитина є учасником кримінального провадження: свідок, потерпіла чи підозрювана

Щоб отримати безоплатні послуги адвоката для дитини, яка є потерпілою або свідком у кримінальному провадженні, до найближчого бюро правничої допомоги має звернутися її законний представник.

А у кримінальні провадження для захисту дитини, яка є підозрюваною у кримінальному правопорушенні, адвокат призначається системою надання БПД на підставі постанови чи ухвали від слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Детальніше про те, як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/