Зимова підтримка: яку допомогу отримають українці від держави

Усі деталі зимової підтримки від української влади

имова підтримка, яку вже другий рік поспіль розгортає держава за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, стартувала. Флагманським напрямом цієї комплексної програми, як повідомляють у партії “Слуга Народу”, так само, як і минулого року, стала виплата тисячі гривень усім українцям – дорослим і дітям.

“Минулої зими кошти за цією програмою отримали понад 14,4 млн громадян. Левову частину допомоги люди спрямували на оплату комуналки, що говорить про необхідність й обґрунтованість такої ініціативи Президента Зеленського. Очікуємо, що й протягом цього опалювального сезону програма принесе таку саму масштабну користь”, – говорить глава партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Допомогу можна витрачати на товари українського виробництва: їжу, ліки та книги. Можна оплачувати також поштові й комунальні послуги та робити донати.

Цього року, додають у політичній силі, українська влада також передбачила й адресну, одноразову виплату 6500 грн для людей, які потребують найбільшої підтримки. Це – діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, переселенці з інвалідністю, самотні пенсіонери, які зможуть за ці гроші придбати ліки, одяг, взуття. Такі виплати нададуть автоматично для понад 660 тис. українців.

Окрім цих двох програм, які працювали й минулої зими, держава запровадила нову соціальну програму “УЗ-3000″. Вона дає змогу, як пояснюють у “Слузі Народу”, подорожувати на дальніх маршрутах до 3 тис. км у ті дні, коли там залишаються вільні місця.

“Такий механізм – це спосіб підтримки не тільки людей, а й “Укрзалізниці”, яка потребує значного державного співфінансування, особлива сфера її пасажирських перевезень, адже реальна собівартість квитків утроє або навіть вчетверо більше, ніж за це сплачує пасажир. Раніше цей дисбаланс покривали вантажні перевезення, однак через російське вторгнення, окупацію наших територій обсяг вантажів зменшується, ресурсу на покриття не вистачає”, – пояснюють у політичній силі.

Важливим напрямом зимової підтримки стала також і фіксація тарифів. Протягом цього опалювального сезону, як нагадують у партії “Слуга Народу”, ціни на електроенергію та природний газ не зміняться.

“Партія “Слуга Народу” й надалі буде підтримувати впровадження всіх подібних ініціатив і механізмів, які стосуються не тільки сталого розвитку майбутнього покоління, а й загалом спрямовані на підтримку фінансової стабільності українців, особливо протягом опалювального сезону. Власне, для цього вже другий рік поспіль українською владою запроваджується програма зимової підтримки, яка містить широкий комплекс таких допомог”, – резюмувала голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, матері, які народжуватимуть у 2026 році, отримуватимуть від держави значну фінансову підтримку. Мова йде про одноразову виплату 50 тис. грн.