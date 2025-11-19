Зимняя поддержка: какую помощь получат украинцы от государства

УКР

Все детали зимней поддержки от украинской власти

Зимняя поддержка, которую уже второй год подряд разворачивает государство по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, стартовала. Флагманским направлением этой комплексной программы, как сообщают в партии “Слуга Народа”, так же, как и в прошлом году, стала выплата тысячи гривен всем украинцам – взрослым и детям.

“Прошлой зимой средства по этой программе получили более 14,4 млн граждан. Львиную долю помощи люди направили на оплату коммунальных услуг, что говорит о необходимости и обоснованности такой инициативы Президента Зеленского. Ожидаем, что и в течение этого отопительного сезона программа принесет такую же масштабную пользу”, – говорит глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

Помощь можно тратить на товары украинского производства: еду, лекарства и книги. Можно оплачивать также почтовые и коммунальные услуги и делать донаты.

В этом году, добавляют в политической силе, украинская власть также предусмотрела и адресную, разовую выплату 6500 грн для людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Это – дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, переселенцы с инвалидностью, одинокие пенсионеры, которые смогут за эти деньги приобрести лекарства, одежду, обувь. Такие выплаты предоставят автоматически для более чем 660 тыс. украинцев.

Кроме этих двух программ, которые работали и прошлой зимой, государство внедрило новую социальную программу “УЗ-3000”. Она дает возможность, как поясняют в “Слуге Народа”, путешествовать на дальние маршруты до 3 тыс. км в те дни, когда там остаются свободные места.

“Такой механизм – это способ поддержки не только людей, но и “Укрзализныци”, которой требуется значительное государственное софинансирование, особенно в сфере пассажирских перевозок, ведь реальная себестоимость билетов втрое или даже вчетверо больше, чем платит пассажир. Ранее этот дисбаланс покрывали грузовые перевозки, однако из-за российского вторжения, оккупации наших территорий объем грузов уменьшается, ресурса для покрытия не хватает”, – поясняют в политической силе.

Важным направлением зимней поддержки стала также и фиксация тарифов. В течение этого отопительного сезона, как напоминают в партии “Слуга Народа”, цены на электроэнергию и природный газ не изменятся.

“Партия “Слуга Народа” и дальше будет поддерживать внедрение всех подобных инициатив и механизмов, которые касаются не только устойчивого развития будущего поколения, но и в целом направлены на поддержку финансовой стабильности украинцев, особенно в течение отопительного сезона. Собственно, для этого уже второй год подряд украинской властью внедряется программа зимней поддержки, которая включает широкий комплекс такой помощи”, – резюмировала глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, матери, которые будут рожать в 2026 году, будут получать от государства значительную финансовую поддержку. Речь идет о единовременной выплате 50 тыс. грн.