Для кропивничан запустили гарячу лінію юридичних консультацій щодо дитячих виплат

Для кропивничан запустили безкоштовну гарячу лінію, де родини можуть отримати юридичні консультації щодо оновлених дитячих виплат та програми «Тепла зима». Її створили після ухвалення законопроєкту №13532 про збільшення допомоги при народженні та догляді за дитиною.

Гаряча лінія працює на базі Юридичного Гончаренко центру. Після змін у законодавстві значно зросла кількість звернень щодо оформлення виплат, тому консультації об’єднали в одному місці та підготували чіткі інструкції для родин.

«Упродовж останніх місяців ми отримуємо дедалі більше звернень від родин, які не можуть розібратися, як саме змінюється порядок виплат, які заяви потрібно подавати та з якої дати починають діяти нові правила. Цей закон — результат дворічної боротьби Олексія Гончаренка за підвищення допомоги при народженні дитини. Тому логічно, що ми створюємо окрему лінію, щоб підтримати батьків у час переходу на нові механізми виплат», — зазначає директор юридичної гарячої лінії Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Нова гаряча лінія дозволяє отримати консультації щодо всіх ключових питань, пов’язаних із переходом на новий порядок призначення допомоги. Зокрема родини можуть дізнатися:

оформлення одноразової допомоги при народженні дитини та щомісячних виплат по догляду;

подачі документів на програму «єЯсла»;

дії перехідних норм для дітей, народжених до чи після введення нового закону;

участі у програмі «Тепла зима», яка передбачає виплату 6500 грн.

Юристи пояснять, кому доступні ці види допомоги, які документи потрібні, як правильно подати заяву та що робити у випадку відмови.

Гаряча лінія юридичної допомоги для родин з питань дитячих виплат працює за номером +380675188300 з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00. Звернення приймаються також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Довідка:

Гончаренко центри — найбільша в Україні мережа безкоштовних освітньо-культурних просторів, заснована у 2021 році. Сьогодні понад 40 центрів працюють по всій країні — від обласних центрів до найменших містечок. Юридичний центр — окремий напрям роботи освітньо-культурної мережі, що фокусується на безоплатній правовій допомозі військовим, членам їхніх родин, ВПО, біженцям, вчителям. Експерти центру допомогли вже понад 150 000 українців.