В Україні запрацював Ветеран PRO — єдина цифрова платформа для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

Уряд України на виконання доручення Президента України представив Ветеран PRO — державну цифрову платформу для ветеранів, ветеранок і їхніх родин, де зібрано всю інформацію про пільги, програми, послуги та можливості в одному місці. Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України.

Платформа створена, щоб зробити державну підтримку простою, зрозумілою та доступною. Ветеран PRO об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів.

Користувач обирає свій статус — ветеран або ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого Захисника чи Захисниці — і отримує персональний маршрут із покроковими інструкціями. Кожен етап пов’язаний із відповідними розділами, які містять опис послуг, вимоги, посилання на сервіси та контакти відповідальних установ.

Платформа покликана зменшити бюрократію та підвищити довіру до державних сервісів. Ветерани, ветеранки та їхні родини можуть швидко знаходити потрібну інформацію, отримувати послуги онлайн або консультуватися з фахівцями із супроводу.

Невдовзі Ветеран PRO буде розширено: з’явиться AI-чатбот для швидких консультацій, регіональні програми з унікальними пропозиціями для кожної області, каталог бізнес-знижок і повна інтеграція з платформою «Дія».

Ветеран PRO — це крок до цифрової держави без бар’єрів, де підтримка ветеранів стає простою, зрозумілою та доступною кожному.

Платформа доступна за посиланням: veteranpro.gov.ua

Покрокова інструкція як скористатися і які можливості доступні на платформі

Як скористатися Ветеран PRO

Перейти на сайт veteranpro.gov.ua; Обрати статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої); Ознайомитись із доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями; Отримати послугу онлайн або звернутись до фахівця із супроводу.

Для кого створено Ветеран PRO?

ветеранів і ветеранок;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

родин загиблих Захисників і Захисниць;

фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок;

представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

Одна платформа — безліч можливостей

Ветеран PRO об’єднує інформацію про всі державні програми, послуги та сервіси, які раніше були розпорошені.

Достатньо обирати статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи.

Ключові переваги Ветеран PRO

Єдиний державний портал для ветеранів, ветеранок та їхніх родин: вся інформація зібрана в одному місці, немає потреби шукати на десятках сайтів.

Повна картина доступних послуг та програм.

Персоналізація: контент адаптується під статус користувача (УБД, ОІВВ, член родини загиблого).

Зрозумілий маршрут: покрокові інструкції допомагають швидко орієнтуватися у процедурах і не губитися.

Зменшення бюрократії: інструкції чіткі й структуровані, чітко визначено хто відповідальний і куди звертатись.

Уся інформація згрупована за напрямами:

Здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога)

Соціальний захист і фінансова підтримка (соціальні послуги, виплати, пенсійне забезпечення, адаптація)

Житло та інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем)

Транспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки на комунальні послуги, страхування авто)

Документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів)

Освіта та робота (працевлаштування, перекваліфікація, навчальні програми, ваучери)

Податкові та адміністративні пільги (звільнення від податків, пільги на бюджетні платежі)

Спорт та змагання (ветеранський спорт, спортивні заходи й змагання)

Гранти та підтримка бізнесу (гранти, мікрофінансування, бізнес-спільноти)

Кожен блок містить описи послуг, зрозумілі інструкції «як отримати», посилання на отримання послуги та додаткова інформація.

З чого почати роботу з платформою?

Окремо створено розділ «Твій Шлях».

Він допомагає тим, хто не впевнений, у якому розділі шукати потрібну інформацію.

Достатньо обрати статус та отримати персональний маршрут — покрокову інструкцію, яка показує:

з чого почати (як підтвердити статус, куди звертатися);

як перейти до медичних, соціальних, освітніх чи житлових програм;

що робити далі й які можливості відкриває держава.

Кожен етап пов’язаний із відповідними розділами платформи — щоб ветерани та ветеранки у пошуках корисного не губилися серед інформації й могли рухатися впевнено, крок за кроком.

Що далі?

Команда Мінветеранів постійно розвиває платформу. Уже незабаром:

більше корисної інформації на платформі

AI-чатбот для швидких консультацій;

регіональні програми з унікальними можливостями для кожної області;

каталог бізнес-знижок і партнерських пропозицій.

Ветеран PRO — це більше, ніж сайт

Це цифровий помічник, який веде через усі кроки державної підтримки: від реабілітації й навчання — до власної справи чи спорту.

Просто. Зрозуміло. В одному місці.