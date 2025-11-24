AGROEXPO-2025 прийняла столиця

19–20 листопада 2025 року у місті Києві в рамках IV Міжнародного саміту з продовольчої безпеки Food from Ukraine пройшла виставка AGROEXPO-2025. Учасниками форуму стали представники бізнесу та офіційні делегації з країн ЄС, G7, Африки та інших регіонів, керівництво української влади на чолі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та провідні бізнес-об’єднання. Стенд АТ «Ельворті» з Кропивницького відвідав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України – Олексій Соболєв, який ознайомився з новітніми розробками компанії.

Виставка AGROEXPO-2025 размістилась у одному з павільонів ВДНГ (Виставковий центр) на площі понад 3,5 тис. м² та об’єднала понад 50 стендів виробників агротехніки, обладнання та технологій, а також понад 50 українських підприємств і компаній.

Ця новина здивувала щонайменше двічі. По-перше, Міжнародний саміт з абсолютно мирною тематикою проходить у столиці воюючої України. А по-друге, кожен кропивницький житель (і не тільки) знає, що виставка AGROEXPO заснована і майже десять років проводиться у Кропивницькому. А ось участь голови наглядових рад АТ «Ельворті» і «Гідросила» та засновника AGROEXPO Павла Штутмана в київській версії виставки виглядає цілком логічною, що, власне, підтвердив він сам у короткому інтерв’ю «УЦ».

– Павле Леонідовичу, а чия була ідея провести десяту, ювілейну AGROEXPO-25 у Києві?

– Організаторів виставки, ними стали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Федерація роботодавців України та Асоціація УкрАгромаш.

– І як ви сприйняли цю пропозицію?

– Нормально. Так, виставка AGROEXPO проводилася у Кропивницькому з 2013 по 2021 роки і за підсумками 2021 року вже входила до топ-10 найбільших агротехнічних виставок Європи. Але з огляду на особливу ситуацію, пов’язану з бойовими діями на території України, на сьогоднішній день проведення такої широкомасштабної виставки в Кропивницькому недоцільне, нереальне і, головне, небезпечне. Є великі ризики. До того ж, на сьогоднішній день площі AGROEXPO використовуються для розподілу гуманітарної допомоги міжнародних організацій. Тобто повністю зайняті.

Сподіваємося, що з відновленням мирного життя в Україні виставка AGROEXPO знову відчинить свої двері у Кропивницькому – центрі сільськогосподарського машинобудування. Тим більше, що практично всі учасники та відвідувачі AGROEXPO-25, які підходили до нашого стенду, висловлювали таке побажання. І з величезним задоволенням згадували наш гостинний Покровський ярмарок.