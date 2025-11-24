На газету вистачить

Дорогі читачі, Укрпошта з радістю повідомляє, що уряд ухвалив рішення включити друковану пресу до переліку послуг, на які українці можуть спрямувати 1000 грн Зимової підтримки.

Закликаємо скористатися цією можливістю та оформити передплату на українські видання. Зробити це дуже просто: відвідайте будь-яке відділення Укрпошти та повідомте оператору, що бажаєте сплатити за передплату коштами Зимової підтримки. Ви можете обрати будь-який термін — від 1 до 12 місяців. Доставка передплачених видань розпочнеться вже у січні 2026 року по всій Україні, включно з прифронтовими громадами.

Зимова підтримка — це можливість допомогти українській пресі пройти через складні часи та зберегти незалежне українське слово.

Подати заявку на отримання Зимової підтримки можна у будь якому відділенні Укрпошти до 24 грудня.

Для маломобільних громадян діє послуга виклику листоноші за номером: 0 800 300 545.

Також ці кошти можна спрямувати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання ліків українського виробництва, товарів вітчизняних виробників або на благодійність для ЗСУ.

Проте ми будемо щиро вдячні кожному, хто вирішить підтримати саме друковану пресу й зробити внесок у розвиток українських видань.