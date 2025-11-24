Від 700 до тисячі доларів за диверсію

Минулого тижня у Кропивницькому апеляційному суді переглянули справу стосовно 21-річного переселенця Юрія Дураса, обвинуваченого у серії диверсій, вчинених на замовлення ворожої спецслужби.

Про вирок стосовно Дураса, ухвалений 10 вересня нинішнього року Кропивницьким районним судом, «УЦ» повідомляла. Нагадаємо, йдеться про те, що Юрій Дурас (уродженець Донеччини, перебрався три роки тому з родиною на Кіровоградщину) у листопаді 2024-го отримав через Telegram повідомлення з пропозицією палити за грошову винагороду розташовані на Кіровоградщині важливі народногосподарські об’єкти та авто, які належать ЗСУ, Нацгвардії й військовослужбовцям. Дурас погодився. І того ж місяця скоїв серію підпалів – постраждали дві трансформаторні підстанції в місті Кропивницькому та приміському районі, дев’ять авто, приміщення «Укрпошти» й офіс старости в Кропивницькому районі. Кожен підпал зняв відеокамерою смартфона – для звіту перед патроном. Той переказував від 700 до тисячі доларів за кожну диверсію.

У суді Дурас визнав вину. Запевнив: «Агресора не підтримую, лише хотів заробити грошей, щоб купити рідним будинок».

Районний суд визнав його винним у диверсіях і призначив кару у вигляді позбавлення волі на 15 років. Дурасу здалося це надто суворим покаранням, поскаржився в Кропивницький апеляційний суд. І от 19 листопада апеляційна інстанція переглянула справу й постановила залишити вирок без змін.

Тим часом у Кропивницькому районному суді розглядають справу стосовно Дурасового патрона – Євгена Кожемякіна. Його теж обвинувачують у диверсіях. Щоправда, Кожемякін перебуває в росії і, здається, в Кропивницький не збирається. «Миротворец» повідомляє, що російський воєнний злочинець Євген Кожемякін – родом з Феодосії, нині йому – 35 років, служить у фсб, організував серію підпалів на Кіровоградщині, залучивши до цього місцевих неповнолітніх. Називати їх не маємо права, якщо кому цікаво – читайте «Миротворец».

Віктор Іваненко, «УЦ».