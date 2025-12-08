Олександрійський ТЦК не обдуриш

У підробленні судового рішення підозрюють олександрійського адвоката. Це сталося завдяки пильним працівникам тамтешнього ТЦК.

У вересні 2024 року в Олександрійському РТЦК розбиралися із заявою місцевого жителя, мобілізованого на початку війни, який попросив відстрочки від служби у зв’язку з призначенням його опікуном над дядьком, інвалідом другої групи. До заяви додав рішення Олександрійського міськрайонного суду про визнання родича недієздатним та призначення над ним опіки. Працівникам ТЦК цей документ здався сумнівним. Знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень документ з такими реквізитами, там ішлося про… заборгованість за опалення. ТЦК відмовив у відстрочці, а про несправжнє судове рішення повідомив правоохоронцям. Ті порушили кримінальне провадження.

З’ясувалося, що в Олександрійському міськрайонному суді не розглядалася справа про призначення згаданого громадянина опікуном над ким-небудь. Отже, не лишалося сумнівів: подане в ТЦК судове рішення – фальшивка, хоч і скріплена гербовою печаткою суду. Ось як в апараті суду прокоментували цю обставину: мовляв, ця печатка використовувалася у 2008 – 2010 роках, нині – недійсна. Суддя, який значиться у документі, заявив, що такого рішення не ухвалював і не підписував.

Допитали дружину інваліда. Вона розповіла ось що. 2019 року її чоловіка визнано інвалідом другої групи. Цим вона й запропонувала скористатися племінникові для звільнення зі служби. Той погодився. Улітку 2023 року звернулася до такого-то адвоката. Передала йому медичні документи стосовно свого чоловіка, а також 15 тисяч гривень гонорару. Згодом доплатила ще стільки ж. Договору з адвокатом не укладала. У жовтні того ж року адвокат вручив їй два примірники судового рішення, датованого 20 жовтня 2023 року, де йдеться про визнання її чоловіка недієздатним, а племінника – опікуном над ним. Один примірник отримала військова частина, де служив племінник. На підставі цього паперу його звільнили зі служби. Інший примірник подано в ТЦК. А там сказали, що такого судового рішення не існує. Вона, стривожившись, відразу зателефонувала адвокатові, а той заспокоїв: «Інколи таке буває, це нормально. Якщо виникнуть проблеми, дам працівникам військкомату роз`яснення».

Також тітка пояснила, що племінник уже одружився з громадянкою, яка має інвалідність другої групи, і отримав цілком законну відстрочку від військової служби.

Племінник підтвердив розповідь тітки.

Експертиза показала: так зване судове рішення виготовлене шляхом «шляхом монтажу з використанням комп`ютерної та копіювальної техніки». У цьому запідозрили адвоката.

Про обшук в його офісі клопотав особисто керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк. 9 жовтня 2025 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду дозволив обшукати адвокатську контору «з метою виявлення та вилучення документів, печаток, флеш носіїв, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, або інших технічних засобів, на яких можливе виготовлення документів в електронному вигляді, а також на яких можуть бути встановлені месенджери для створення текстових повідомлень та копіювальної техніки, що підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які його вчинили». 14 жовтня відбувся обшук. Серед вилучених речей – копія паспорта згаданого вище інваліда.

28 листопада 2025 року в тому ж Олександрійському міськрайонному суді розглядалося прокурорське клопотання про арешт вилученої в адвокатській конторі техніки, флешок і, звісно ж, копії паспорта інваліда. Адвокат висловив незгоду. Мовляв, його адвокатський архів опинився під загрозою втручання з боку сторонніх осіб, порушується право на адвокатську таємницю.

Суд став на бік адвоката. Прокуратурі відмовлено в клопотанні про арешт речових доказів. Мотивоване рішення так: «через відсутність гарантій того, що при копіюванні інформації, яка стосується даного кримінального провадження, не буде скопійовано іншу інформацію, яка містить адвокатську таємницю, підстав для накладання арешту на майно, яке вилучено під час обшуку у адвоката не встановлено».

Слідство триває.

Віктор Іваненко.