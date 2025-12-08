У Новомиргороді на Кіровоградщині засудили до трьох років ув’язнення жінку, яка ошукувала родичів зниклих без вісти військових. Шахрайка заволоділа майже 870 тисячами гривень.

Оксана Волчихіна родом – з Володимирівки Кропивницького району, нині підпорядкованій Катеринівській сільській раді. Мати трьох малолітніх дітей. Останнім часом мешкала з ними в сусідньому з Володимирівкою селі Могутньому.

Якось у грудні минулого року Волчихіна переглядала в Інтернеті оголошення родичів зниклих та загиблих військових. Вирішила нажитися на чужому горі. 22 грудня зателефонувала жительці Жовтих Вод, яка розшукує зниклого на війні сина. Представилася їй працівницею «Національного інформаційного бюро», повідомила про нарахування державної допомоги «за зникнення сина». Сказала, що гроші буде переказано на спеціальний рахунок, який потребує «попередньої активації». «Активація» полягала в тому, щоб жертва переказала на той рахунок кількадесят тисяч гривень. Виконуючи інструкції Волчихіної, мати зниклого військового перевела на її рахунок майже сорок тисяч гривень. Волчихіна зняла їх готівкою з банкомата в Новомиргороді.

В такий самий спосіб ошукала ще вісімнадцятьох жінок, мешканок Запорізької, Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Полтавської, Київської областей. Здебільшого представлялася працівницею фінвідділу військової частини. І їй переказували по кількадесят тисяч гривень, вважаючи, що активують власні рахунки, сподіваючись, що отримають ще більші гроші від держави. Поки жертви прозріли, Волчихіна збагатилася 868 462 гривнями. У квітні поліція викрила шахрайку.

Одна з потерпілих, щоб «активувати рахунок», взяла кредит в банку. Під час судового розгляду кримінальної справи вона заявила цивільний позов до Волчихіної – попросила покласти на шахрайку обов`язок погасити той кредит в розмірі майже 60 тисяч гривень.

Інші потерпілі теж заявили позови про відшкодування матеріальної й моральної шкоди. Волчихіна визнала і свою вину, і претензії позивачок.

Суд призначив їй покарання «у вигляді позбавлення волі у розмірі найбільш наближеному до мінімального». Позови потерпілих задоволено. Тільки з яких доходів Волчихіна повертатиме їм гроші?

Поки вирок не набрав законної сили, Волчихіна перебуває під домашнім арештом. Оскільки вона – мати трьох малолітніх дітей, про вирок повідомлено службу у справах дітей Катеринівської сільської ради.

Віктор Іваненко.