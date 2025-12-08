Переможний «Кропивницький – УБД»

Цей рік сміливо можна назвати роком звитяг кропивницьких футболістів-воїнів. Ми вже повідомляли, що спочатку наша команда, до якої входять виключно учасники бойових дій, стала срібним призером міні-футбольного «Турніру захисників», який проходив в Ужгороді. Згодом у Києві кропивничани виграли перший чемпіонат України з пляжного футболу. І ось яскравою крапкою цього надзвичайно успішного сезону стала перемога в першому чемпіонаті Україні з футзалу, який проходив у Кропивницькому.

Ці змагання проводилися в СК «Енерго-спорт» Кіровоградською обласною асоціацією футболу за ініціативи міністерства у справах ветеранів України та за підтримки Асоціації футзалу України. На старт чемпіонату вийшли сім команд героїв-воїнів із Черкас, Луцька, Тернопіля, Чернівців, Рівного, Кривого Рогу та Кропивницького. На попередньому етапі учасники чемпіонату були згідно жеребу розподілені на дві групи. І хто б міг подумати, коли в першому турі підопічні легендарного футболіста «Зірки» Валерія Самофалова зійшлися з командою «Незламні духом» із Тернопіля, що це була лише генеральна репетиція головного фінального двобою. А на старті господарі змагань та тернопільці розійшлися бойовим миром – 1:1. Хоча більше шансів на перемогу було, все ж, у наших суперників.

У подальшому ці дві команди впевнено здолали своїх побратимів-суперників із «Буковинської Січі» з Чернівців та «Кривбасу – Мілітарі» з Кривого Рогу. Та за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів перше місце в квартеті посіли «Незламні духом». В іншому тріо до головних півфіналів пробилися «Поліська Січ» із Рівного та луцька «Волинь АТО», залишивши на третьому місці «Черкаських козаків – Рибтрейд».

Півфінали виявилися надзвичайне цікавими та інтригуючими. Та все ж «Кропивницький – УБД» переграв «Поліську Січ» – 3:1, а «Незламні духом» виявилися сильнішими за конкурентів із «Волинь АТО» – 4:2. Тож в золотому протиборстві за головний трофей турніру та чемпіонське звання зійшлися кропивничани на їх суперники з Тернополя.

Цей другий матч виявився не менш цікавим, ніж стартовий. До середини першого тайму великою ініціативою володіли гості, які створили декілька чудових моментів для взяття воріт суперників. Але кропивничани встояли.

А потім, поступово, підопічні Валерія Самофалова прийшли до тями, налагодили контргру й стали загрожувати воротам своїх візаві. І вже воротар «Незламних духом» здійснив декілька чудових сейвів. Коли ж здавалося, що на перерву фіналісти підуть за нульового рахунку, в своїй останній атаці кропивничанам вдалося завершити свою комбінацію класним завершенням на дальній стійці – 1:0. На початку другого тайму після розіграшу штрафного господарями майданчика м’яч вдруге опинився у воротах воїнів із Тернополя – 2:0. А ще за декілька хвилин за рахунок класних індивідуальних дій та потужного удару з під захисника наші футзалісти забили втретє – 3:0. Тернопільці замінили свого воротаря на польового гравця й пішли на штурм воріт суперників. І один гол ударом із середньої дистанції вдалося відіграти. Але на більше в гостей не вистачило ні сил, ні часу. Отже, ФК «Кропивницький – УБД» виграв цей золотий матч з рахунком 3:1 та став першим чемпіоном України з футзалу серед учасників війни.

На урочистій церемонії індивідуальні нагороди від голови Кіровоградської обласної асоціації футболу Ігоря Мурдія та голови Кропивницької районної військової адміністрації Віталія Пастушенка отримали кращі гравці своїх команд Костянтин Рубцов (Черкаси), Сергій Дячук (Рівне), Володимир Рубан (Луцьк), Богдан Дзюпа (Тернопіль), Валерій Кривинчук (Чернівці), Віктор Журба (Кривий Ріг), Роман Шостак і Євген Павлов (обидва Кропивницький). Також були вручені нагороди та трофеї за підсумками змагань.

Велика подяка всім учасникам! А кропивницькі воїни вписали чергову яскраву сторінку до своєї футбольної історії.