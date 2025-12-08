Готуємось до Різдва: традиції і прикмети

Різдво Христове – велике християнське свято, день народження Ісуса Христа. Воно вважається другим після Пасхи (Великодня) великим святом, хоча у багатьох католицьких країнах досі відводять йому головне місце серед свят.

За традицією на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!» На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на цей день готували вже й м’ясні страви.

Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща. Цей період називається Святки. На Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки – це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.

Для віруючих людей діють деякі заборони й традиції.

Що не можна робити на Різдво:

– жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися нескуштованою;

– не можна займатися прибиранням і побутовими справами – вважається, що так людина може закликати нещастя в дім;

– не можна сваритися й лихословити – так ви можете нашкодити і собі, і своїм предкам, відібравши у них надію на порятунок;

– у день Різдва не треба гадати – це краще зробити в будь-який інший день зі Святвечора до Хрещення;

– краще не вдягати старий одяг – таким чином можна привернути бідність і нещастя;

– не треба відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон;

– не варіть кисіль на Різдво, щоб не накликати в дім небіжчика.

Різдвяні традиції

До світлого свята Різдва дбайливі господині печуть пиріг, в якому «ховається» невеличкий сюрприз: монетка, родзинка, горошинка перцю або горішок. За традицією господар оселі ділить хліб. На того, кому дістанеться шматок із сюрпризом, чекає велике щастя.

Напередодні Різдва, у Святвечір, усі хатні справи необхідно закінчити до першої зірки, адже це сигнал, що треба сідати до столу та починати вечерю. Більше того, колись від Різдва і аж до самого Хрещення обачні господині в хаті не мели підлоги. Вже після зимових свят усе сміття зміталося та спалювалося у дворі, символізуючи очищення.

Прикмети на Різдво

Існує давня прикмета: якщо різдвяного ранку до оселі першим увійде чоловік або хлопчик, весь наступний рік у домі пануватимуть щастя, мир, спокій та злагода. Якщо ж першою завітає дівчина – чекай пліток та невдач.

Здавна в Україні існує повір’я: щоб прикликати в оселю радість, здоров’я та благополуччя, зранку в Різдво найстарший член родини має пригостити всіх родичів молоком. Частуючи кожного цим чудодійним напоєм, годиться щоразу промовляти: «Господь народився, народ хрестився. Будь ти веселий і здоровий. Амінь».

Християни вірять, якщо, помолившись у різдвяну ніч, про щось дуже попросити Бога, омріяне бажання неодмінно здійсниться.

Гарна прикмета на Різдво – увесь день ходити у гості та зустрічати гостей на своєму порозі.

Велике значення надавали погоді на Різдво. Свої спостереження мудрий український народ втілював у народні прикмети:

– якщо дерева на Різдво вкриває сріблястий іній – чекай гарного врожаю хліба;

– якщо Різдво тепле, весна буде холодною;

– хурделиця на Різдво – добре роїтимуться бджоли;

– небо у Святвечір ясне, в зірках – гарно вродить горох;

– якщо сніг іде 25 грудня – наступний рік буде хорошим.

Ворожіння на Різдво: як дізнатися своє майбутнє

Нагадаємо, що ворожити краще з наступного дня після Різдва й до Хрещення, тобто у Святки.

Гадання на судженого

– Кажуть, що якщо дівчина перед сном покладе собі під подушку ножиці та хліб, то їй насниться майбутній чоловік.

– Вам знадобиться миска з водою і невелика дерев’яна паличка. Перед сном покладіть паличку у воду, поставте під ліжко і промовте: «Суджений, прийди мене через місток перевести». Хто прийде вночі, той і буде вашим коханим.

– Це ворожіння на те, чи вийде дівчина замуж у наступному році. Для гадання дівчата у Святвечір виходять надвір, знімають лівий черевик та по черзі кидають його у браму. А далі дивляться, яким чином впаде їхній черевик на землю. Якщо носком до брами, то дівчина ще не скоро вийде заміж, якщо в будь-яку іншу сторону, то незабаром в її житті з’явиться суджений, котрий покличе заміж.

– Вранці на Різдво потрібно вийти у двір та пройтися вулицею. У першого чоловіка, який зустрінеться, потрібно спитати ім’я – таке ж буде у майбутнього чоловіка.

– Це гадання розповість про характер майбутнього чоловіка. Для цього ворожіння потрібні 4 склянки з водою, бажано однакові. У першу склянку покладіть ложку меду, в другу – накапайте сік лимона, в третю покладіть половину ложки солі, а в четверту налийте трохи вина. Після цього потрібно поставити їх на піднос, інша людина повинна їх переставити та накрити кожну склянку полотном – так, щоб ви не знали, де яка склянка стоїть. Після цього покрутіть піднос, виберіть наосліп склянку і зробіть ковток.

Стакан з медом – ваш чоловік буде добрим і веселим.

Стакан з сіллю – у житті з чоловіком буде чимало сліз.

Стакан з лимонним соком – заміж не скоро.

Стакан з вином – чоловік буде занадто багато випивати.

– Після різдвяної вечері візьміть яблука і розріжте їх навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік буде щасливим.

– Гадання на нитках. Знадобляться три нитки – чорного, білого і червоного кольорів і три голки. Потрібно вставити кожну нитку в голку та попросити помічника обережно продіти голки з нитками в одяг на спині – так, щоб ви не бачили, у якій послідовності нитки розташовані. Згодом витягніть нитку і подивіться на її колір: червона – в цьому році ви вийдете заміж і народите дитину, біла – ще не скоро заміж, чорна – зараз час робити кар’єру, бо стосунки радості не принесуть.

– Підготуйте грошові банкноти різного номіналу. Зверніть у трубочки і покладіть у мішок, через який не видно, що лежить всередині.У ніч на Різдво навмання витягніть один із згорточків. Розгорніть купюру і подивіться на номінал: чим він вищий, тим вдалішим матеріально буде для вас рік.

– Гадання з кішкою. Загадайте бажання і покличте кішку. Якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапкою, бажання здійсниться. Якщо правою – не судилося.

– Гадання з обручкою. Для цього ворожіння знадобиться сімейна обручка, нитка та тарілка. На дно тарілки потрібно налити воду, крізь обручку пропустити нитку. Тепер за нитку підняти обручку над водою і легеньго гойдати. Починайте задавати запитання та дивіться, як гойдається обручка: якщо рух паралельно вам, то відповідь позитивна, а якщо перпендикулярно вам, то негативна.

Але в будь-якому випадку налаштовуйтеся на позитив. Будьте впевнені у своїй щасливій долі!