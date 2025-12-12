Як швидко отримати виплату за страхуванням від нещасного випадку: покроковий алгоритм дій

Нещасний випадок завжди застає зненацька, і байдуже, йдеться про травму на роботі чи побутову ситуацію. У такі моменти важливо подбати про здоров’я. Найкраще може допомогти договір страхування від нещасних випадків, але для швидкого отримання відшкодування потрібно діяти за чітким алгоритмом.

Навіщо потрібна страховка від нещасних випадків

Страхування від нещасного випадку в страховій компанії UNIQA дає фінансову опору в моменти, коли трапляється щось неочікуване. Травма може трапитися будь-де, тому так необхідно мати подбати про свій захист.

Одна з найважливіших переваг такої страховки — можливість отримати компенсацію після підтвердження діагнозу. Сума виплати визначається за спеціальною таблицею коефіцієнтів, де для кожного виду травми передбачений свій відсоток. Це дозволяє отримати суму, яка допоможе оплатити лікування чи просто необхідні ліки. Кошти надходять на рахунок, і клієнт сам вирішує, як їх використати, страховик не обмежує і не контролює ці витрати.

Окремою перевагою є те, що поліс діє незалежно від місця події. Наприклад, ви можете придбати страховку онлайн (https://uniqa.ua/) і вибрати програму «Мій захист» від страхової компанії UNIQA. Захист поширюватиметься на ситуації, пов’язані з травмами, що можуть статися у побуті, на робочому місці, у поїздках та під час фізичної активності. Для сімей з дітьми передбачено спеціальний захист — пакет «Моя турбота про дитину», який покриває травми, що можуть статися під час навчання, відвідування секцій, змагань або активного відпочинку.

Покроковий алгоритм дій у разі нещасного випадку

Щоб отримати страхову виплату швидко та без затримок, важливо діяти за чітким алгоритмом:

негайно зверніться по медичну допомогу та зафіксуйте травму. Довідка з медзакладу повинна містити дату події, діагноз і опис ушкодження. Саме на ці дані орієнтуватиметься страховик, застосовуючи коефіцієнт для розрахунку виплати.

якомога швидше повідомте страхову компанію про нещасний випадок. В UNIQA це можна зробити за телефоном, через сайт або мобільний застосунок;

підготуйте та подайте необхідні документи. Зазвичай потрібні заява на виплату, паспорт та ІПН,

медичні документи з діагнозом;

очікуйте рішення страхової компанії. В компанії UNIQA рішення зазвичай ухвалюється у встановлені строки;

отримайте компенсацію і використайте її на власний розсуд.

Чітке дотримання цього алгоритму значно прискорює процес і дозволяє уникнути затримок через відсутність документів чи некоректно подану інформацію.

Особливості страхування від нещасних випадків у компанії UNIQA

Страхування в UNIQA вирізняється широким вибором програм. Компанія пропонує кілька форматів захисту: для дорослих, дітей, активних людей, спортсменів, а також тих, хто часто подорожує. Завдяки цьому клієнт обирає той набір опцій, який відповідає ризикам його повсякденного життя.

Важлива особливість UNIQA — простий процес онлайн-оформлення. Договір можна укласти за кілька хвилин: вибрати програму, додати застрахованих осіб, встановити страхову суму, оплатити та відразу отримати електронний договір.

На окрему увагу заслуговує сервіс. UNIQA має налагоджену систему розгляду заявок і швидких виплат. Клієнт може подати документи онлайн, а рішення про компенсацію ухвалюється у найкоротші терміни. У складний для клієнта момент страхова компанія справді виконує свою функцію — підтримує фінансово, діє швидко й прозоро.