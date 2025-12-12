Послуги без черги: де закон гарантує пріоритет людям з інвалідністю

By
Влас. інф.
-
12:14
85
views

Люди з інвалідністю мають право на позачергове обслуговування у медичних закладах, банківських установах, у громадському транспорті, магазинах, державних установах та інших організаціях, що надають послуги населенню. Детальніше про це — розповідають юристи системи надання БПД.

 

Хто має право отримати послуги поза чергою

  • людина з інвалідністю
  • дитина з інвалідністю 
  • той, хто супроводжує людину з інвалідністю І групи або дитину з інвалідністю.

Законодавство гарантує право на позачергове обслуговування:

  • у всіх касах
  • у будь-яких підприємствах, установах і організаціях, що надають послуги населенню (наприклад, пошта, аптека, банк).


Що робити якщо ваше право порушено

Зафіксуйте порушення (відео, свідки тощо) та зверніться зі скаргою до  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

– на гарячу лінію: 0800-50-17-20, 044-299-74-08

– електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua

– поштою на адресу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

– до регіональної громадської приймальні Уповноваженого. 

 

Як може допомогти система надання БПД

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть про ваші права, як діяти у разі їх порушення, за потреби, допоможуть скласти скаргу.

Люди з інвалідністю, чия пенсія/допомога менше ніж 6056 грн/міс. — мають право на безоплатні консультації та допомогу зі зверненням до суду. Зокрема на представництво інтересів у суді, складення документів для звернення до суду.

Як звернутися до системи надання БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/ 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR