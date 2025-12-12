Послуги без черги: де закон гарантує пріоритет людям з інвалідністю

Люди з інвалідністю мають право на позачергове обслуговування у медичних закладах, банківських установах, у громадському транспорті, магазинах, державних установах та інших організаціях, що надають послуги населенню. Детальніше про це — розповідають юристи системи надання БПД.

Хто має право отримати послуги поза чергою

людина з інвалідністю

дитина з інвалідністю

той, хто супроводжує людину з інвалідністю І групи або дитину з інвалідністю.

Законодавство гарантує право на позачергове обслуговування:

у всіх касах

у будь-яких підприємствах, установах і організаціях, що надають послуги населенню (наприклад, пошта, аптека, банк).



Що робити якщо ваше право порушено



Зафіксуйте порушення (відео, свідки тощо) та зверніться зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

– на гарячу лінію: 0800-50-17-20, 044-299-74-08

– електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua

– поштою на адресу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

– до регіональної громадської приймальні Уповноваженого.

Як може допомогти система надання БПД

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть про ваші права, як діяти у разі їх порушення, за потреби, допоможуть скласти скаргу.

Люди з інвалідністю, чия пенсія/допомога менше ніж 6056 грн/міс. — мають право на безоплатні консультації та допомогу зі зверненням до суду. Зокрема на представництво інтересів у суді, складення документів для звернення до суду.

Як звернутися до системи надання БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/