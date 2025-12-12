Кропивничан запрошують на мініфестиваль відео, створених за допомогою штучного інтелекту — деталі

У Кропивницькому проведуть мініфестиваль нейронок — відкриту подію, на якій покажуть роботи, створені учасниками курсу зі штучного інтелекту та занять із монтажу відео в Canva. Захід відбудеться 17 грудня о 17:30 у місцевому Гончаренко центрі, долучитсия може кожен охочий.

У центрі кажуть: фестиваль стане майданчиком, де випускники поділяться своїми першими AI-відео, а всі відвідувачі зможуть більше дізнатися про сучасні інструменти штучного інтелекту, подивитися, як початківці створюють контент, і поспілкуватися з командою та учасниками в неформальній атмосфері.

«Ми хочемо, щоб ця подія була відкритою для всіх містян. Навіть якщо ви ніколи не працювали з нейромережами, тут можна побачити, з чого починають інші, надихнутися і зрозуміти, що можливості AI — поруч. А тепла спільнота навколо цього курсу вже сформувалася, і ми хочемо її розширити», — зазначають у Гончаренко центрі.

Що буде на фестивалі

показ відеоробіт у кількох номінаціях;

короткі історії авторів про процес створення та враження;

обговорення трендів та можливостей нейромереж;

неформальне спілкування та знайомства для всіх, хто цікавиться AI, відеомонтажем чи креативними технологіями.

Організатори запрошують не лише випускників, а й усіх, хто хоче зрозуміти, як працюють сучасні інструменти штучного інтелекту, отримати натхнення та знайти однодумців. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Фестиваль відбудеться 17 грудня о 17:30 у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Великій Перспективній, 4а.

Довідка:

Гончаренко центри — найбільша в Україні мережа безкоштовних освітньо-культурних просторів, заснована народним депутатом Олексієм Гончаренком у 2021 році. Сьогодні понад 40 центрів працюють по всій країні — від обласних центрів до найменших містечок.

Це місце, де можна вивчати іноземні мови, цифрову грамотність, фінанси, брати участь у лекціях, подіях і творчих клубах. Під час повномасштабної війни центри стали ще й волонтерськими хабами: тут плетуть сітки, збирають допомогу, друкують деталі на 3D-принтерах. Головна мета — давати людям знання, спільноту та простір для дій.