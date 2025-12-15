Кусюча проблема

У Кропивницькому вперше розробили Програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Про ситуацію з безпритульними тваринами в обласному центрі сьогодні та як її допоможе вирішити Програма у найближчі роки розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

– Однією з найактуальніших проблем у Кропивницькому є велика кількість безпритульних тварин, що у свою чергу призводить до негативних наслідків: укусів людей, інцидентів, травм, збільшення ризиків захворювання на сказ, – вважає Олександр Вергун. – Причин, через які на території міста з’являються безпритульні тварини, кілька:

– люди заводять тварин імпульсивно, а потім залишають напризволяще;

– втечі та пригоди, що закінчуються загубленням. Тварини іноді вибігають за хвилину, а додому вже не повертаються;

– життя на вулиці породжує нові покоління – безпритульні тварини швидко розмножуються, їх кількість збільшується;

– небажані малюки – коли власники не можуть чи не хочуть доглядати за потомством, його просто залишають на вулиці.

За словами посадовця, відловлює безпритульних тварин у Кропивницькому спеціалізована служба комунального підприємства «Універсал 2005». Робить це гуманно, з дотриманням чинного законодавства і безпечно для тварин. Утім поки там працює лише один працівник. Причина – низька зарплата. Олександр Вергун сподівається, що зі збільшенням тарифних окладів, що визначаються державними міжгалузевими угодами, у 2026 році на цю роботу прийдуть працювати більше людей.

Відловлену тварину доставляють до пункту тимчасового утримання або ветеринарної клініки, де її вакцинують, стерилізують і чипують. Після стерилізації безпритульну тварину відпускають до ареалу проживання.

Аби врегулювати проблему, виконавчі органи Кропивницької міської ради вперше розробили проєкт Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кропивницької міської територіальної громади на період 2026–2028 років. За приклад взяли подібну програму, яка реалізовується у Києві. Її винесуть на розгляд депутатів Кропивницької міської ради на найближче засідання сесії. На фінансування заходів програми у 2026 році передбачили 600 тисяч гривень. Координуватиме реалізацію програми головне управління житлово-комунального господарства міської ради, а виконуватимуть її

КП «Універсал 2005», Держпродспоживслужба, громадські організації і ветеринарні клініки.

Ефективніше вирішити проблему безпритульних тварин можуть допомогти громадські організації та волонтерів. Зараз у міській раді працюють над формою фінансової підтримки громадських організацій за принципом Громадського бюджету.

Торкнувся Олександр Вергун і резонансної ситуації з відселенням з орендованого приміщення притулку для безпритульних тварин «Бім». Він підкреслив, що міська влада зацікавлена, щоб це нерухоме майно, де нині знайшли прихисток тварини, нинішній балансоутримувач передав у власність територіальної громади.

– Міська влада має бачення, як гуманними і законними методами вирішити проблему безпритульних тварин, є досвід інших громад, після затвердження програми у 2026 році будемо цим займатися, – запевнив Олександр Вергун.

За слoвами заступника міського голови, наразі містo не рoзглядає мoжливість ствoрення нового кoмунальнoгo притулку для тварин:

Дo 2020 рoку це кoштувалo б близькo 20 мільйoнів гривень. На сьoгoднішній день цю суму мoжна щoнайменше пoдвoювати. Таких грошей, тим паче під час повномасштабної війни, у міському бюджеті немає.